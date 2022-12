PP y VOX asisten a la manifestación contra la OKUPACION en Castilla La Mancha...¿y Page?

Guarinos reprocha a Page que “mire hacia otro lado con la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en nuestra región”

domingo 18 de diciembre de 2022 , 19:19h

La coordinadora general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y vicepresidenta de las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha participado este domingo en la manifestación por ‘la seguridad en la comarca de la Sagra: contra la ocupación ilegal y la inseguridad en Illescas’, en la que ha estado acompañada por la portavoz del PP de Illescas, Alejandra Hernández y concejales populares de la localidad.



En este marco, ha denunciado, “no estamos ante una broma porque existe mucha gente que está muy preocupada porque no sabe si su vivienda va a estar o no ocupada después de unas vacaciones o de un periodo de tiempo en el que ha estado en otro lugar”. Por todo ello ha tachado de “inaudito e inconcebible” que el presidente regional, Emiliano García-Page “siga sin querer legislar contra la ocupación ilegal de viviendas en la región”.



La coordinadora general de los ‘populares’ ha recordado que “Page tiene desde hace dos años guardada en el cajón del Palacio de Fuensalida una Ley elaborada por el PP, pero decidió que el socialismo en Castilla-La Mancha aprobara su propia ley que no ha funcionado ya que “tenemos los mismos problemas”.



La Ley del PP-CLM “exige el endurecimiento de las penas para que no resulte tan fácil ocupar una vivienda, dota a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la capacitación para realizar un desalojo exprés en menos de 24 horas e impide el empadronamiento de aquellos que están ocupando de manera ilegal una vivienda”, ha afirmado Guarinos.



Igualmente ha recordado que “hace justo un año Page afirmara antes de Navidad que le daba un ultimátum” a Sánchez para que legislara contra la ocupación ilegal de viviendas y el Gobierno de Castilla-La Mancha, una vez más, nos demuestra que “habla mucho y hace poco o nada” porque han pasado 365 días y el gobierno socialista de Sánchez “mira para otro lado cuando de defender la propiedad privada se trata” y ha criticado que “los socialistas vivan de espaldas al conjunto de los españoles ante sus problemas”, ha informado el PP en nota de prensa.



Ante esta situación, Guarinos ha reclamado a García-Page aceptar la legislación contra la ocupación ilegal de viviendas que propone el Partido Popular rectificando su postura “solo así demostrará estar del lado de los ciudadanos”.



VOX TAMBIÉN ASISTE

En la protesta, han estado presentes además la diputada de Vox Inés Cañizares; el presidente provincial, Daniel Arias; la vicepresidenta; Josefina Blázquez; los concejales de la formación en Toledo y Talavera de la Reina, María de los Ángeles Ramos y David Moreno, entre otros cargos.



Cañizares ha denunciado que García-Page “protege a los delincuentes frente a los propietarios”, a pesar de que “las cifras cada vez son más dramáticas en Castilla-La Mancha”. “El PSOE está permitiendo la ocupación ilegal en nuestra región y es responsable del clima de inseguridad y violencia que se está generando en municipios como Illescas, Seseña, Torrijos o Yuncos. Los socialistas han hecho bandera de la ocupación como si fuera algo bueno”, ha recalcado.



Para Cañizares los vecinos de estos municipios “no sólo son víctimas de los ocupas, sino también de la ausencia y la falta de cobertura de quienes tendrían que protegerlos”. “Están sufriendo las consecuencias de un sistema que parece diseñado para perjudicar a los cumplidores de la ley y beneficiar a los que deberían ser objeto de persecución judicial en nuestra región”, ha añadido.



Precisamente y, con el propósito de frenar esta “lacra social”, Cañizares ha recordado que “Vox ha llevado al Congreso de los Diputados varias iniciativas como la puesta en marcha la creación de un registro de inquiocupas que permita identificar a los morosos de alquiler y contribuya a generar confianza y garantía en un mercado esencial o modificar el padrón en los casos de ocupación e inmigración ilegal”. “En definitiva, tolerancia cero con aquellos que no quieren convivir pacíficamente en Castilla-La Mancha”, ha informado Vox en nota de prensa.