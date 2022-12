Guarinos: “Para defender España, la Constitución y la Democracia, hace falta valor, votos y hechos, y eso es lo que le falta a Page”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 05 de diciembre de 2022 , 18:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La coordinadora general del PP-CLM, Ana Guarinos, ha aseverado que “ni valen los discursos vacíos de contenido, ni las frivolidades, sólo hace falta valor, votos y hechos, y eso es, precisamente, lo que le falta a Emiliano García-Page”. Guarinos ha hecho estas declaraciones tras escuchar el discurso del máximo responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha con motivo de la conmemoración del 44 aniversario de la Constitución Española, donde además, ha criticado que gracias a los socialistas como Page “atentar contra la Constitución y contra España va a salir gratis”.



La coordinadora general del PP-CLM ha recordado que en 1978 los españoles “conseguimos unidad y concordia en torno a la Democracia, conseguimos poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas a pesar de las diferencias existentes entre ellas, conseguimos los pactos de la Concordia y un régimen de Derechos y Libertades, conseguimos un nuevo régimen Democrático que nos ha dado la época de mayor prosperidad y libertad para todos los españoles, un régimen que nos ha permitido ser a Castilla-La Mancha una región con los mismos derechos y oportunidades que en cualquier otro territorio de España”.



Pero hoy, ha asegurado, la democracia “está en peligro gracias a personas como Page, que sin la más mínima vergüenza, se permite el lujo de subirse a una tribuna de oradores en el día en el que se conmemora la efeméride de la Constitución Española y afirmar, sin ruborizarse, que hay que tener tipificada la condena a quienes intenten quebrantar la Constitución Española a través, por ejemplo, de referéndums ilegales como los que se produjeron en Cataluña, y que debe haber consecuencias y un mecanismo de defensa ante este tipo de hechos”.



Guarinos ha aprovechado para recordar a Page que ha sido él y los diputados castellano manchegos “los que están haciendo posible y son responsables de que nuestro régimen democrático y la propia Constitución Española estén en peligro, ya que con sus votos han permitido la derogación del delito de sedición, han permitido los indultos a los condenados por atentar contra el régimen democrático y contra la Constitución, y van a permitir la reforma del delito de malversación para que a los que atentaron contra España les vuelva a salir gratis hacerlo”.



Guarinos ha apuntado que los españoles de bien “decidimos darnos un régimen nuevo, un régimen democrático en 1978, un régimen que cambió nuestras vidas y que nos permite vivir mejor y con más libertad e igualdad”. Y que, ha añadido, “gracias a socialistas como Page, gracias a su frivolidad y gracias a su complicidad, el régimen del 78 está en peligro, ya que es el socialismo de Pedro Sánchez y de Page el que está cambiando el régimen constitucional por la puerta de atrás”.



Para la coordinadora general del PP-CLM “hoy la Constitución está amenazada por culpa de responsables políticos como Emiliano García-Page que, en la tribuna de oradores dicen una cosa, pero en la realidad hacen todo lo contrario, poniendo en peligro el régimen de convivencia que nos dimos todos los españoles en 1978”.



“Esto tiene un nombre, solo puede ser fruto de la hipocresía y de la mentira, además de la desvergüenza. No valen las palabras, es el momento del valor, de los votos y de los hechos, y es lo que le falta a García-Page”. Igualmente ha aseverado que los castellano manchegos “no vamos a permitir que Page siga riéndose de nosotros, especialmente en un momento tan delicado y decisivo para España”.



Finalmente, Guarinos ha subrayado que Castilla-la Mancha “necesita un cambio ya, lo necesita de inmediato, necesita alguien al frente de la misma que no tenga ningún problema en defendernos y en defender a la Constitución Española, necesita alguien como Paco Núñez y no alguien como Page al que le sobran las palabras y le falta valor en los momentos más decisivos”.