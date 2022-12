Núñez implica a Almeida en su apuesta por el eje de crecimiento del sur de Europa junto a la Comunidad de Madrid y Andalucía

El presidente regional del PP afirma que “tenemos muy claro que Castilla-La Mancha se merece mucho más”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 05 de diciembre de 2022 , 18:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha participado con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su apuesta por la construcción de un eje de crecimiento del sur de Europa, en el que participen Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Andalucía, al igual que importantes ayuntamientos como el de Madrid.



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, tras el encuentro con alcaldes del PP de la provincia de Toledo, en el que han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como edil del municipio más grande del país, y el alcalde de Illán de Vacas, Javier Bollaín, como edil del municipio más pequeño de España, en una mesa que ha moderado el presidente del PP de Toledo, Carlos Velázquez.



Núñez ha apostado por el municipalismo y por la gestión cercana y vinculada al territorio. “Tenemos muy claro que Castilla-La Mancha merece mucho más”, ha incidido, al tiempo que ha recordado que el proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo tiene su réplica en Castilla-La Mancha.



El presidente regional del PP ha asegurado que Castilla-La Mancha debe mirar a Madrid “con perspectiva de futuro y de oportunidades”, ya que es vital un cambio sustancial para el futuro de la región que pasa por dejar de ser una “Comunidad Autónoma aislada del resto de territorios” a que se complemente con acuerdos con Madrid y Andalucía para “fomentar el crecimiento del sur de Europa”.



De otro lado, Núñez se ha referido a la celebración mañana del Día de la Constitución. “Oirán a algunos mostrar su defensa de la Constitución o su apuesta por el Estado de Derecho, pero no nos dejemos engañar, a la Constitución se la defiende con hechos y no todos están haciéndolo”, ha dicho.



En este sentido, el presidente del PP-CLM ha añadido que “a la hora de votar algunos no apuestan por la Constitución”, porque “no tenemos que olvidar a los que, pactando con Bildu, Podemos o ERC, están atacando la Constitución y no tenemos que olvidar a aquellos que blanquean estas acciones callando o dando órdenes a sus diputados de votar con Sánchez”.



Núñez ha defendido que el PP siempre está con la Constitución, al tiempo que ha aseverado que aquellos que traicionan a Castilla-La Mancha posicionándose con Sánchez “tendrán que explicar” su posición, a pesar de que quieran blanquearse con palabras. “En la memoria de los castellanomanchegos siempre estarán los que traicionaron la Constitución”.



Por su parte, Velázquez ha resaltado la importancia de este acto que ha reunido a los alcaldes del municipio más grande y del más pequeño de España, “ambos por cierto gobernados por el PP”, ha apuntado Velázquez, para el que “la conclusión es clara, el PP es el partido que mejor gobierna en los ayuntamientos, el partido que está más cerca de la gente y al que esperan la gran mayoría de los ciudadanos”.



“El PP es el partido de los ayuntamientos”, ha insistido Velázquez, quien se ha mostrado convencido de que “donde gobierna el PP siempre existe la esperanza cierta de que la situación va a ir mejor”. “Por eso, hoy el PP es también el partido de la esperanza, tanto en los ayuntamientos, como en Castilla-La Mancha con Paco Núñez y en España con Alberto Núñez Feijóo”, ha concluido.