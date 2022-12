Rubén Albés: “Es día para asumir, aprender y corregir”

domingo 04 de diciembre de 2022 , 12:17h

Dolorosa derrota de nuestro Alba en Anduva. Tras adelantarse en los primeros instantes de partido, el equipo burgalés aprovechó su superioridad sobre el verde para doblegar al equipo manchego. Aun con el marcador completamente en contra, el equipo no perdió la cara al partido y pudo recortar la distancia final tirando de orgullo en los minutos finales. “La sensación es que hemos tirado 45 minutos a la basura. Nos han superado en ritmo, duelos, intensidad ante un equipo con mucho talento en fase ofensiva. No nos hemos sentido nada cómodos en la primera parte y una segunda parte en la que hemos sido reconocibles, pero no nos ha sido suficiente”.



Tras adelantarse en los primeros instantes de minutos y cobrar ventaja de manera inesperada, el Mirandés supo asentarse en el terreno de juego y en apenas 10 minutos dio la vuelta al partido. “No hemos estado bien a nivel defensivo. El gran problema ha sido la defensa de los contraataques. Nos han cogido en situaciones que teníamos cierta desorganización. Hoy es día para tragar veneno. No hablar demasiado, preparar el siguiente partido y asumir qué hemos hecho mal”, analizó.



Sobre las dos últimas salidas a domicilio y los goles recibidos. “Creo que si quitamos el partido de Granada sí que hemos tenido problemas. Tenemos que recuperar esa solidez de partidos anteriores y trabajar para arreglar esos problemas. No hemos estado a la altura y no hemos igualado el nivel de intensidad del otro equipo y, cuando no estás al nivel de esfuerzo que requiere el partido, no puedes sacar el partido adelante”.



Aun con el resultado en contra, tras la vuelta de vestuarios se pudo ver una versión de este equipo más reconocible. “En los segundos cuarenta y cinco minutos hemos podido ver al Albacete que acostumbrados. El rival ha sido mejor y hay que felicitarlo. Tenemos que aprender de esto y buscar nuestra versión el martes frente al Zaragoza”.



“No nos ha faltado actitud. No podemos hablar de falta de actitud más aun viendo la imagen que ha mostrado este equipo en las jornadas que llevamos. Todos deseamos ganar, pero hay días que sientes que eres demasiado bueno y otras que sientes que no. Creíamos que con el primer gol iba a ser suficiente, que nos iba a dar, y bofetón en la cara. Somos un equipo que lucha por consolidarse por lo que en todos los partidos tenemos que estar a un nivel de rendimiento muy alto”,comentaba Rubén.



Lo que está claro es que, tras el partido de hoy, el Albacete pasará página y volverá a mostrar su mejor versión en el siguiente encuentro. “Anímicamente no va a afectar. Me encargaré personalmente que pase totalmente lo contrario”, finalizó.