Carnicero anuncia que el PP llevará a los Tribunales el “nocivo” presupuesto de Rojo porque hipoteca a la ciudad de Guadalajara

El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, se ha hecho eco de las serias advertencias de los técnicos municipales que, entre otras cosas, reflejan que “va a ser el primer ejercicio con pérdidas económicas desde hace unos 20 años”

viernes 25 de noviembre de 2022 , 11:21h

Los concejales del Grupo Popular han votado en contra del presupuesto para 2023 que el gobierno socialista de Alberto Rojo ha llevado hoy al Pleno con el apoyo de sus socios de Ciudadanos. El PP ha basado su oposición por ser “nocivo” y por suponer “una hipoteca para generaciones futuras” en la ciudad de Guadalajara. Y es de resaltar que ni uno solo de los grupos de la oposición ha votado a favor de los Presupuestos de Rojo; PP, Unidas Podemos-IU, Aike y Vox han votado en contra.



Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, que ha resaltado que se trata de unas cuentas “que están informadas de forma desfavorable” por parte de los servicios de fiscalización e intervención del Consistorio local, y ha repetido que “a lo largo de la historia solo se ha informado dos veces de forma desfavorable el presupuesto del Ayuntamiento, y las dos han sido al señor Rojo”. Carnicero ha anunciado además que el PP llevará a los Tribunales este presupuesto que desde el gobierno de Rojo han elaborado obviando las serias advertencias de los funcionarios del Ayuntamiento; y que esto obligará a intervenir al Tribunal de Cuentas una vez más. En concreto ha citado algunas como que este “va a ser el primer ejercicio con pérdidas económicas desde hace unos 20 años; pudiendo no ser significativo si se tratara de un hecho coyuntural, pero el incremento en el gasto previsto para el año próximo en 10 millones de euros hace que el crecimiento en el gasto se convierta ya en estructural”, o que “en dos años, el aumento presupuestario, tanto en los ingresos ordinarios como en gastos -de personal, bienes corrientes y servicios- se halla cercano al 25%”, o que “a nadie se le escapa que estos niveles de incremento no son sostenibles en el tiempo”.



El portavoz del Grupo Popular ha considerado que “no es de recibo” que el máximo responsable de la ciudad haga caso omiso a los responsables técnicos del Ayuntamiento que trata de gobernar y ha vaticinado que este presupuesto “llevará a la elaboración de un plan de ajuste económico y financiero para los próximos años, tal y como lo constatan también los técnicos municipales”.



Subida de impuestos



Además, Carnicero ha informado que “la subida de impuestos es palmaria” porque así se refleja en los datos y así “lo llevamos sufriendo los vecinos de Guadalajara con una subida continuada desde 2019 que se acusa más de este año al que viene con claros visos electoralistas por parte de Rojo”. “Si los vecinos de Guadalajara pagábamos 48,6 millones de euros de impuestos, para 2023 como mínimo serán 65,7 millones de euros; con el señor Rojo se incrementa un 35% la carga impositiva a vecinos, autónomos y empresas de todo tipo; en los peores momentos, el señor Rojo se dedica a subir impuestos”, ha detallado el concejal del PP. “Con el Partido Popular un vecino pagaría por impuesto de plusvalía unos 2.200 euros por la venta de su vivienda, y con el señor Rojo nos estamos yendo a 3.400 euros, un incremento del 50%”, ha apuntado. Además, “se pone en peligro la tramitación de los fondos europeos; estamos llegando a determinados casos que son ya alarmantes: la calle Miguel Fluiters, el aparcamiento de la calle Hermanos Fernández Galiano que se confundieron en más de 820.000 euros y otros concursos que se han quedado desiertos y no tienen ni mecanismos para poderlos activar”.



A todo esto se une que en el día de hoy “tenemos una inejecución presupuestaria de más de 31 millones de euros, es decir, que en el mes de noviembre hay 31 millones del presupuesto del año anterior que ni siquiera se han iniciado los expedientes para invertirlo” y a fecha de hoy “no se puede pagar la factura ordinaria del servicio de transporte urbano de viajeros ni del mes de septiembre, ni octubre ni noviembre (diciembre siempre se paga al año siguiente) y tendrán que cambiar el presupuesto”. También ha recordado que “el Ayuntamiento de Marchamalo sigue sin pagar ni un céntimo de euro por el agua que consume gracias a la ciudad de Guadalajara, pero los vecinos y las empresas de Marchamalo sí pagan y este se queda ese dinero y no paga al Ayuntamiento de Guadalajara”. “Eso lo está permitiendo Rojo”, ha recalcado.



“Tenemos un alcalde que se preocupa más por su cargo y por sus siglas que por la ciudad de Guadalajara, y que no le duelen prendas incluso hasta en mentir; lo acabamos de ver cuando hemos denunciado hace escasos días que no había informado al Ministerio de su sueldo, nos llamaron mentirosos y a las 24 horas le echan la culpa a un funcionario. Ese es el señor Rojo”.



El portavoz del Grupo Popular ha puesto de manifiesto otros ejemplos de fracaso en el proyecto de presupuesto como las cantidades presupuestadas “para la tasa de solares que vendieron a bombo y platillo, cuya estimación baja este año de un millón de euros a 50.000 euros sin ninguna explicación; la famosa tasa de publicidad que enmendó el PP, y que tienen previsto recaudar 180.000 euros en 2023; los mismos que en 2022 que han recaudado 392 euros.; o la tasa a las eléctricas de 2,8 millones de euros, que han recaudado cero euros; o que por primera vez en la historia se planifica una Participación de Ingresos del Estado (PIE) que nos va a practicar una liquidación negativa de 2,7 millones de euros”.



Por otro lado, hay que reseñar que ni una de las enmiendas parciales, un total de 23, con propuestas de inversión ajustadas a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos, ha sido aceptada por el gobierno de Rojo que “sigue guiándose por su sectarismo” hacia el Partido Popular.