El PP propone a Rojo un plan específico para adecuar el Barranco del Alamín y acabar con las pintadas en los parques de Guadalajara

viernes 20 de mayo de 2022 , 12:46h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha realizado hoy dos nuevas propuestas al gobierno socialista de Alberto Rojo para que ejecute obras de adecuación en el Barranco del Alamín y para que ponga en marcha un plan específico para eliminar las pintadas de los parques de la ciudad. Estas propuestas vienen a raíz de la modificación de crédito de más de 4,6 millones de euros que el gobierno de Rojo quiere aprobar en un pleno extraordinario el próximo martes 24 de mayo.



“Una modificación de crédito que es todo un batiburrillo de partidas que minoran y aumentan sin sentido y con lo que demuestran un desconocimiento total y absoluto de lo que es la estructura presupuestaria de un ayuntamiento”, ha dicho Carnicero en rueda de prensa añadiendo que “incluso llegan a presupuestar hasta sueldos de funcionarios por falta de previsión, u obligaciones reales como las de préstamos que se llevan a cabo por parte del ayuntamiento”. Todo esto demuestra también, a juicio del portavoz del Grupo Popular, que “Rojo es incapaz de ejecutar el presupuesto municipal de la ciudad de Guadalajara” y que “teniendo en cuenta que esta modificación entraría en vigor a finales del mes de junio, podemos vaticinar que va a ocurrir lo mismo que con el resto de modificaciones de crédito, que se quedarán algunas de las acciones en un mero titular porque no les va a dar tiempo a ejecutarlas”.



Por ello, el portavoz del Grupo Popular propondrá dos líneas de acción “muy concretas, reales y posibles” para ejecutar en este año 2022: una de 350.000 euros para adecuar el parque fluvial del Barranco del Alamín visiblemente deteriorado también por los efectos de Filomena, donde aún no se ha actuado; y otra de 400.000 euros para realizar un plan específico contra las pintadas en los parques y zonas verdes de la ciudad, sin perjuicio de las obligaciones de la contrata para su mantenimiento.



El portavoz del Grupo Popular ha realizado estas propuestas en el Barranco del Alamín durante una rueda de prensa donde ha aprovechado para volver a poner de manifiesto la “falta de diálogo y de talante del alcalde Alberto Rojo con el resto de las formaciones políticas, con quienes no ha tratado nada de esta nueva modificación de crédito que quiere aprobar”.