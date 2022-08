Carnicero: “Rojo ha mentido a los ciudadanos de Guadalajara prometiendo el proyecto del Fuerte para 2021”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de agosto de 2022 , 17:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Se cumple un año de uno de los más notorios ‘anuncios de humo’ del alcalde socialista de Guadalajara Alberto Rojo que en agosto del año pasado prometía públicamente que “antes de finalizar el año -2021- podremos conocer todos los extremos del proyecto del Fuerte de San Francisco” y, a día de hoy, “ni conocemos este proyecto, ni hemos oído al señor Rojo reclamarlo al señor Page y defender los intereses de nuestra ciudad”.



El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha recordado a Rojo este “flagrante incumplimiento de su palabra” que “hemos oído en numerosas ocasiones y tres años después la realidad es que los edificios del Fuerte están cada vez en peor estado”. “Rojo es incapaz de reclamar a la Junta de Comunidades que cumpla con las sentencias que le obligan a rehabilitar las naves del Fuerte de San Francisco”, ha dicho Carnicero, “prefiere sentarse a esperar y cumplir órdenes de su jefe Page poniendo al PSOE por delante de los guadalajareños”.



El portavoz del Grupo Popular ha recordado que “durante todo este año hemos estado instando al señor Rojo a que trabaje para cumplir su compromiso e incluso en el pleno del pasado mes de abril el Grupo Popular realizó una pregunta en Pleno para interesarse por este asunto, a lo que el mismo Rojo contestó que “dentro de muy poco tendremos buenas noticias que vendrán a constatar el interés del gobierno municipal y regional por cumplir el acuerdo”. Pues bien, “han pasado otros tres meses de este otro anuncio y la realidad es que no se sabe nada”, ha apuntado.



Carnicero ha lamentado que “este no sea el único anuncio incumplido por Rojo” pues este se une a una larga lista en la que figuran “el Mercado de Abastos, un Plan especial del casco histórico, el Auditorio del Alamín, la Casa del pintor Carlos Santiesteban, la finca de Castillejos y un largo etcétera de proyectos para los que ha salido públicamente a anunciar fechas para su puesta en marcha y, tres años después, no ha cumplido ni uno”. Desde el Grupo Popular lamentan también que “Rojo intente ahora apurar la legislatura en blanco para volver a anunciar proyectos y primeras piedras con las que llenar los cuatro años de su mandato”.



Por todo ello, desde el Grupo Popular vuelven a pedir a Rojo que “trabaje por la ciudad de Guadalajara y dé cumplimiento a lo que promete sin mentir a los ciudadanos”.