"Un alcalde inseguro e ineficaz" : El PP denuncia que el PSOE de Rojo vota ABSTENCIÓN en el acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Guadalajara para derogar el delito de sedición

• La propuesta del Grupo Popular salió adelante, pese a la abstención del Grupo Socialista que, una vez más, evitó posicionarse ante la moción que pide que no se lleve a cabo ninguna modificación del Código Penal en este sentido

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 28 de noviembre de 2022 , 16:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El alcalde socialista de Guadalajara, Alberto Rojo, volvió a ponerse de perfil ante la propuesta del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. Como suele ser habitual ante noticias o hechos que requieren de un posicionamiento firme del máximo responsable del Ayuntamiento de Guadalajara, Rojo prefirió esconderse y plegarse a las órdenes de Pedro Sánchez y del PSOE haciéndose cómplice de la manipulación del Código Penal.



El portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, le instó a “elegir entre los ciudadanos y Pedro Sánchez” y él optó por el camino más fácil: ni blanco ni negro, y votó abstención. Aún así, la moción el Grupo Popular fue aprobada con el acuerdo también por parte del pleno de “cumplir, acatar y respetar la Constitución española, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndum ilegales y, sobre todo, ratificar el artículo 2: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.



“Tenemos un alcalde que no da la cara porque la inseguridad que le genera su ineficaz gestión le obliga a esconderse por miedo a ser reprendido por sus jefes del PSOE”, ha lamentado Carnicero.