Denuncian que para el PSOE “existen alcaldes de primera, de segunda e incluso de tercera en Guadalajara porque lamentablemente han decidido no tratar en igualdad de condiciones a todos los ayuntamientos”

El socialista Vega rechaza la propuesta del PP que pedía una modificación de crédito para que las ayudas para obras municipales llegaran a todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara

REDACCION

viernes 18 de noviembre de 2022 , 15:55h

El equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Guadalajara, liderado por el socialista José Luis Vega, ha rechazado esta mañana en el pleno de institución, la propuesta del Grupo Popular que pedía una modificación de crédito para que la convocatoria de subvenciones para la realización de obras municipales llegara a todos los ayuntamientos de la provincia, “y no sólo a los 112 que el equipo de Gobierno resolvió el pasado 7 de octubre, estando todavía abierto el plazo de presentación de solicitudes”.



Con esta decisión, Vega y los socialistas han puesto de manifiesto “su falta de voluntad política” con los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Guadalajara. A juicio del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, “para el PSOE existen alcaldes de primera, de segunda e incluso de tercera en esta provincia” porque “lamentablemente “han decidido no tratar en igualdad de condiciones a todos los ayuntamientos”.



La propuesta planteaba destinar 10 millones de euros del remanente de tesorería para poder atender todas las solicitudes que se presenten hasta el 30 de noviembre. Esta cantidad, en relación con lo establecido en las bases de la convocatoria, habría de completarse en 2023 con otros 2,5 millones de euros (20% del total) para alcanzar el 100% de la subvención. Con esta propuesta, además de lo que ya aprobó el equipo de Gobierno el pasado 7 de octubre, se llegaría a los 311 ayuntamientos de la provincia que pueden ser beneficiarios de las ayudas, superando los 18 millones de euros en total



Desde el Grupo Popular no comparten los argumentos esgrimidos por los socialistas para “no apoyar” esta modificación de crédito cuando esta institución “goza de remanente de tesorería suficiente para atender en igual de condiciones a todos nuestros alcaldes, y ellos han decidido no apoyarlo y abandonar a dos tercios de ayuntamientos a su suerte”.



Esteban ha vuelto a recordar “lo injusta ha sido la resolución de esta convocatoria que se publica el 7 de octubre, cuando el plazo de finalización para presentación de solicitudes expira el próximo 30 de noviembre, así como asignarla curiosamente por orden de llegada de proyectos y no por puntuación como se procede en la mayoría de las subvenciones”.



Igualmente ha reprochado al equipo de Gobierno socialista “su falta de lealtad” con la oposición que votó favorablemente a las bases de esta convocatoria porque el propio Vega “mostró su voluntad de ampliar el crédito para atender todas las solicitudes que se registraran”.



Esteban ha aseverado que los socialistas hoy nos han demostrado “su traición” a los grupos políticos que apoyamos las bases de la convocatoria confiando en que harían extensible la ayuda a todos y les ha reprochado “el desprecio que han mostrado” hacia los alcaldes que con todo el esfuerzo habían invertido dinero en la redacción de sus proyectos para presentarlos, y a los que Vega y los socialistas finalmente les han dado la espalda”.



Del mismo modo, ha lamentado que el equipo de Gobierno escudara su defensa en que abrirían una línea de ayudas similar para el próximo ejercicio “cuando hemos comprobado que en el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023 no existe ninguna partida destinada para este fin”.



Desde el Grupo Popular han reprochado a los socialistas “su actitud y falta de respeto hacia los alcaldes que se han molestado en presentar sus solicitudes y proyectos”. Lo que está claro, ha dicho, “es que los alcaldes han cumplido con su trabajo y Vega, y los socialistas, no han cumplido con sus compromisos”.



En la misma sesión plenaria, el equipo de Gobierno socialista ha votado en contra de la propuesta relacionada con el corte al tráfico en la carretera N-204 a su paso por el viaducto de Entrepeñas. Los socialistas “escudándose” básicamente en que es una carretera nacional y no tienen competencias se han desmarcado en la defensa de los habitantes y municipios que sufren a diario interminables recorridos para llegar a sus lugares de destino bien por trabajo, enfermedad, estudios, médicos o incluso por turismo.



Desde el Grupo Popular han criticado que los socialistas destinen dinero y medios para planes que son competencia regional o nacional y “cuando tienen que reclamar a esos organismos y administraciones actuaciones que mejores o rectifiquen un daño que están ocasionando se desmarquen diciendo que esa vía no es competencia suya”.



“Una vez más, los socialistas agachan las orejas, y aguantan la vela de sus siglas única y exclusivamente por intereses partidistas, perjudicando claramente a los vecinos, empresarios, autónomos, escolares o médicos de la zona”.