El PP critica que los fondos de la Diputación de Guadalajara no se reparten con criterios basados en "la pérdida de habitantes"

El PP defiende una distribución equitativa en el Plan que vuelve a otorgar por tercera vez 300.000 euros a los mismos 10 municipios cabeceras

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 17 de noviembre de 2023 , 13:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Grupo Popular de la Diputación se ha abstenido en la aprobación de un nuevo Fondo de Inversiones Municipales para 2024, que vuelve a repartirse en los mismos diez municipios de cabecera por tercera vez, a los que se les otorga 300.000 euros a cada uno de forma directa. El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha cuestionado la selección y repetición de los mismos municipios sobre la base de que “es un programa para cabeceras afectadas por la despoblación” llegándose a decir en el preámbulo de la convocatoria que “todos ellos presentan densidades de población muy inferiores a la media provincial”. Sobre esto, García ha preguntado al señor diputado de Obras, David Pardo, si de verdad “ha analizado los informes del Comisionado contra la Despoblación, ese organismo tan útil, que preside su compañero y expresidente de esta casa el señor Alique, para saber realmente qué municipios se citan como más afectados por la despoblación”. Además, ha añadido, que “es curioso cómo siendo un plan, supuestamente, contra la despoblación no incorpora la pérdida de habitantes como un criterio en ningún apartado de las bases. En realidad, esto ni se analiza”.



De este modo, el portavoz del Grupo Popular ha defendido un reparto equitativo y en función de las necesidades de los municipios, y ha rechazado el argumento del gobierno provincial sobre que “este programa no solo beneficia a estos 10 municipios, sino que también lo hace a los pequeños pueblos de su zona” porque, ha enfatizado, “saben que eso no ha sido así”.



Por todo ello, Román García ha insistido en que “hubiese sido mucho más lógico y sobre todo beneficioso para todos, en aras de los principios de equidad, justicia, solidaridad y objetividad, tratar los 11,5 millones de euros como un único plan para el conjunto de 286 municipios a los que se dirige”, en referencia también al FIM aprobado para menos de 1.000 habitantes, ya publicado. “Llevan ustedes toda la semana por distintos medios intentando convencer a los ayuntamientos más pequeños de las bondades del FIM, les pedimos que les convenzan también de las bondades de este plan que reparte tres millones de euros únicamente entre diez municipios. Llamen a los 276 alcaldes restantes y explíquenselo”, les ha animado el portavoz del Grupo Popular.



Román García ha finalizado felicitando “a los pueblos agraciados en este sorteo dirigido de bolas calientes” y dando su “más sentido pésame al resto de municipios, más despoblados, más necesitados y agraviados nuevamente con el trato que se ha tomado”. No era suya la cita, sino del señor Magro Sanz, alcalde de Medranda del Partido Socialista en mayo de 2019.