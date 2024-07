El PSOE de Diputación mira hacia otro lado ante la propuesta de PP y VOX para solucionar de una vez los problemas de agua en Torrejón del Rey

Las dos formaciones presentaron de forma conjunta una moción instando a la Junta de Comunidades a resolver el problema que vienen sufriendo los municipios pertenecientes a la Mancomunidad Campiña Baja

lunes 22 de julio de 2024 , 17:21h

El gobierno socialista de José Luis Vega ha rechazado la propuesta presentada conjuntamente por los grupos políticos PP y VOX para solucionar de una vez los reiterados problemas de agua que sufren los vecinos del municipio de Torrejón del Rey. En el Pleno celebrado este viernes, los diputados del PSOE han votado en contra de instar a la Junta a dar solución a estos problemas en los municipios de la Mancomunidad Campiña Baja y para solidarizarse con los vecinos de Torrejón del Rey por su especial afectación ante la precaria situación de su suministro hidráulico. Al pleno asistieron los máximos representantes de las tres formaciones que gobiernan conjuntamente en Torrejón del Rey. La alcaldesa Belén Manzano (VOX) y los tenientes de alcalde Óscar Fernández (PP) y José Manuel Galindo (Contigo).



El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha recalcado que “los municipios de El Casar, Torrejón del Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández, independientemente del color político de sus gobiernos, tienen un serio problema que requiere ser atajado”, y esta moción pretendía “instar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Desarrollo Sostenible a terminar definitivamente las obras para que comience a funcionar el abastecimiento con aguas del río Sorbe antes de que acabe el verano”.



García ha señalado que “estos municipios realizan inversiones y mantenimiento constante en sus infraestructuras, pero no es suficiente, y existen soluciones, que están en manos de las administraciones, en este caso de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”.



Además de esto, ha incidido el portavoz popular, “se ha llegado a la situación de que el Ministerio Transición Ecológica ha sancionado al Ayuntamiento de Torrejón del Rey con una multa más de 550.000 euros porque los once puntos de captación subterránea están en situación irregular o de no autorización, lo cual tiene que ver también con una petición que se hizo en el año 2011 por parte de la Agencia del Agua”.



En ese momento, ha recordado García, “el Ayuntamiento, gobernado por el PP, comenzó un proceso de regularización y luego se desechó porque la concesión que se preveía era a favor de la Agencia del Agua en concreto para suministrarse con aguas del Sorbe”.



“No estamos aquí para buscar guerra política”, ha subrayado Román García, “sino para mostrarnos solidarios y requerir solución para las más de 3.000 familias, ahora en verano muchas más, a la mayor brevedad posible”. Y la solución pasa, ha añadido, “por completar la conexión de la red de abastecimiento de agua de la Campiña Baja con las infraestructuras del Sorbe, garantizando además un caudal suficiente para todos los municipios afectados”.



Por ello, ha manifestado García, “creemos que es oportuno que, dado que es un problema que atañe a cinco municipios, e incluso a la Diputación Provincial que tiene que suministrar agua a través de cisternas, se deben adoptar los acuerdos de la moción”.



Por su parte, el portavoz de VOX en Diputación, José Luis Arcángel, ha asegurado que “en lo que respecta a esta conexión, es todo un cúmulo de despropósitos y mala planificación”, al tiempo que se ha preguntado “si la Junta de Comunidades no ha tenido tiempo en cuatro años para agilizar toda la burocracia necesaria para que este asunto estuviera ya resuelto”.



Así, desde VOX han recordado que la obra se inició en 2020 como una actuación de emergencia, pero “cuando ha llegado el nuevo equipo de Gobierno, se ha encontrado con que ha tenido que ceder los terrenos por donde pasa la tubería, estando la obra ya hecha. Una chapuza de la Junta. Por este motivo, Arcángel ha resumido la situación en que “se promete el agua, se arranca la obra de cualquier manera, no se pide el caudal necesario ni los permisos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, y por el camino promesas, promesas y más promesas”.



“Hace un año, el señor García Salinas, era presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Y anunció a modo de despedida que el agua del Sorbe ya estaba más cerca de llegar a Las Castillas. Añadiendo que gracias a las gestiones del anterior equipo de Gobierno Socialista de Torrejón. No sé si es que la está llevando él en cubos desde Cabanillas del Campo pero el caso es que un año después siguen esperando el agua en Las Castillas”, ha recordado el también concejal cabanillero de VOX.



“Al final, los vecinos de Las Castillas sin recibir agua del Sorbe, con una multa de más de 550.000 euros de la CHT por no tener legalizados los pozos de los que beben actualmente y, de premio, la anterior alcaldesa, consentidora de estos desmanes, es premiada por García-Page con una Consejería. Ya es hora de que el agua en cantidad y calidad suficiente llegue a los vecinos de Torrejón del Rey. Que no hayan votado al PSOE en las últimas elecciones no les hace menos merecedores de la atención de Aguas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y Bárbara García Torijano”, ha finalizado el portavoz de VOX.