El PP pregunta a Vega por la obra del cuartel de Pastrana prevista para 2023 y cuyo proyecto aún no se ha aprobado

Los diputados del PP han realizado varias preguntas sobre diferentes asuntos relacionados con los servicios que presta la Diputación

REDACCION

viernes 22 de diciembre de 2023

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha preguntado hoy en el Pleno por el estado del procedimiento para la obra de la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Pastrana. Hay que recordar cómo en el mes de febrero la Junta de Gobierno aprobó la aportación económica de 150.000 euros correspondiente al convenio de 2023 para arreglo de acuartelamientos de la provincia, estableciendo que se destinarían a la reforma integral de las dependencias del cuartel de Jadraque y a la reforma del tejado del acuartelamiento de Pastrana. Pero, “hace unos días, la Junta de Gobierno aprobó el proyecto de reforma integral del cuartel de la Guardia Civil de Jadraque cifrado precisamente en 150.000 euros”. En relación con ello, desde el Grupo Popular han cuestionado al presidente de la Diputación “qué ha sido de la actuación de Pastrana y cuáles han sido los motivos para descartarla durante este año”. Del mismo modo, han preguntado por otras actuaciones “que se han realizado o vayan a realizarse en el marco del convenio utilizado para ello en el año 2023”.



Estas preguntas las han realizado durante la celebración del pleno ordinario de la institución provincial donde también han preguntado al gobierno provincial por la organización de los circuitos provinciales de Carreras Populares y Bicicleta de Montaña. Sobre esto, han expuesto que “ante la petición de inclusión de nuevas pruebas deportivas en nuevos municipios, se está optando desde el Servicio de Deportes por realizar un sorteo en vez de incluirlas”, por lo que han preguntado por el motivo de esta decisión y el por qué no se incluyen nuevas pruebas y se mantienen, además, las anteriores.



Por otro lado, han preguntado por el “desconcierto que se está generando en determinadas situaciones en el cotidiano funcionamiento de los servicios que se prestan desde los Centros Comarcales y de forma concreta en el área de Fontanería y Atención en fines de semana y festivos. Y también han querido interesarse por la reciente contratación de una profesora de música para la especialidad de acordeón en la Escuela de Folclore y por los motivos por los que “desde la fecha de la contratación no se han comenzado a impartir las clases programadas, relegando a los alumnos matriculados a no recibir el servicio que se encontraba establecido”. Así, han interpelado al gobierno provincial para saber “cuándo tiene previsto el equipo de Gobierno que los alumnos puedan comenzar sus clases dejando, por tanto, esta Diputación de incumplir las condiciones de matriculación”.