El PP de de la Diputación de Guadalajara defenderá en el Pleno la extensión de la actividad de las centrales nucleares

A través de una moción que se debatirá en el Pleno a propuesta del Grupo Popular para defender la vida de las centrales nucleares en España en general y en Trillo en particular

martes 12 de marzo de 2024 , 19:35h

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara llevará al Pleno ordinario de este viernes su apoyo a la extensión de vida y a la actividad de las centrales nucleares en José Cabrera. Esta propuesta ha sido dada a conocer en una rueda de prensa que ha España en general y, en concreto, la que realiza la Central Nuclear de Trillo como generadora de desarrollo para nuestra provincia, así como la realizada en su momento por la Central presentado el portavoz del Grupo Popular, Román García, quien ha incidido en la necesidad de apoyar esta moción por parte de todos los grupos políticos que forman el Pleno dada la importancia de esta energía para la provincia de Guadalajara. En la misma han estado presentes los alcaldes de Trillo y Almonacid de Zorita, Jorge Peña y José Miguel López, respectivamente.



Por su parte, el viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, Javier del Río, ha sido el encargado de explicar en detalle la propuesta subrayando que “en nuestra provincia llevamos conviviendo con la actividad de las centrales nucleares desde hace más de 50 años, con un balance altamente positivo, y generando una importante actividad industrial y gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, vitales para mantener los niveles de población de los municipios del entorno que se verán gravemente afectados, económica y demográficamente, con el cierre de las centrales nucleares como hemos visto en el caso de la Central de Zorita”.



Del Río ha recordado el plan de cierre de centrales nucleares del Gobierno de Pedro Sánchez a través de dos documentos recientemente aprobados: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el 7º Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR). Estos documentos, tal y como ha explicado el viceportavoz del Grupo Popular, “propugnan el abandono de la energía nuclear y el proceso de cierre, que dará inicio con la central de Almaraz en 2027, a la que seguirán la de Ascó, Cofrentes, Vandellós y finalmente Trillo en 2035, sumándose a las ya cerradas de Garoña y José Cabrera”. Del Río subrayó también el impacto de esta energía en la zona con la “generación de más de 30.000 empleos y el mantenimiento de una fuerte actividad de I+D cercana a 70 millones de euros anuales, proveen a la red eléctrica de energía constante de gran valor estratégico para la seguridad de suministro, sus bajos costes de producción influyen en el mantenimiento de los precios de la energía y, además, no emiten CO2 a la atmósfera”.



Importancia para el empleo y la generación de actividad económica



De otro lado, el alcalde Trillo, Jorge Peña, manifestó que la industria nuclear, en referencia al entorno de la Central Nuclear de Trillo, “es la que más ingresos genera en esta zona que comprende alrededor de 11.000 habitantes y son 1.300 los empleados que trabajan allí todos los días, más otros 1.000 añadidos en época de recarga que es una vez al año”. Además, ha incidido en “el reparto que se hace del IAE, que es alrededor de medio millón de euros anual, del cual esta Diputación también se beneficia con un recargo de unos 233.000 euros al año”. Peña ha defendido que la nuclear “es una energía verde, limpia, que no emite CO2, que produce luz para nuestras viviendas de forma segura, y evita la quema de los combustibles fósiles que son los principales contaminantes de nuestro planeta”, a parte de ser “cada vez más segura” por las nuevas tecnologías que se van implementando. “No veo normal que se tome una decisión meramente política en relación al cierre, sin ningún informe técnico”, ha apuntado, “la Central de Trillo genera el 28% de la energía que se consume en Castilla-La Mancha y el 3% de la demanda nacional lo que da electricidad a dos millones de hogares”, ha incidido resaltando la importancia.



Por su parte, el alcalde de Almonacid de Zorita, José Miguel López, se centró en el “caso empírico” de la Central de Zorita, en proceso de desmantelamiento y donde “hemos visto cómo ha decaído la actividad de manera brutal en toda la Comarca, ha habido un descenso de cientos de puestos de trabajo directos y todo lo que conlleva en indirectos y para la población de Almonacid ha supuesto un descenso del 50% en los últimos años”. “Tenemos un futuro muy incierto porque no veo un plan efectivo para después de cerrar las nucleares, veo un precipicio demasiado próximo, y debe haber una estrategia clara que no ocurra lo que nos está ocurriendo a nosotros”.



En resumen, el viceportavoz del Grupo Popular ha manifestado que “en un país que es necesario potenciar la industria, potenciar el empleo y la actividad económica y producir energía eléctrica, no entendemos que el Gobierno de Sánchez quiera imponer el cierre de las centrales nucleares que potencian la industria, el empleo, la actividad económica, y que producen energía eléctrica de forma barata y, sobre todo, de forma segura y limpia”.