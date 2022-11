CSIF señala que no hay nada que celebrar en el Día de la Enseñanza en CLM

viernes 18 de noviembre de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día de la Enseñanza, quiere reconocer el trabajo que realizan los docentes por su inconmensurable labor profesional, social y humana.



Para CSIF, la verdadera dignificación de labor educativa pasa por recuperar derechos perdidos, poner fin a los recortes y mostrar un compromiso real que no tienen ni la Junta de Comunidades ni la Consejería de Educación.



El responsable de CSIF Educación Cuenca, Juan Luis Martínez, señala que, más allá de los galardones que se entregan en el acto institucional que se celebra en la capital conquense, “no hay nada que festejar en la educación castellano-manchega. El verdadero reconocimiento a los docentes no se hace con premios, sin desmerecer por supuesto a los premiados de hoy, se hace mejorando sus condiciones laborales y, a este respecto, en nuestra región, sufrimos el desprecio de quienes nos deben de proteger. Como ejemplo de este maltrato de nuestros dirigentes, no ha pasado tanto tiempo desde que el presidente de la Junta, García-Page, nos acusase de querer coger vacaciones por la suspensión de clases por la pandemia”.



De hecho, Martínez va más allá y censura que “con este tipo de eventos la Consejería de Educación, aunque lo intente, no puede maquillar su pésima gestión, ya que en esta legislatura sólo se han revertido dos de los muchos recortes que padece la enseñanza pública de Castilla-La Mancha: el complemento de Maestros en IES y el Acuerdo de Itinerancias (logrado por CSIF), y que ahora, cuando la legislatura está acabando, este Gobierno plantea un acuerdo de reversión de los recortes que, además de llegar tarde en el tiempo, no se ajusta a las necesidades de los centros educativos de nuestra comunidad”.



A la falta de compromiso de la Junta se suma la desidia del resto de fuerzas sindicales, tanto de “los sindicatos sectoriales que ganaron las últimas elecciones de Educación en Castilla-La Mancha y que no han conseguido absolutamente nada en estos cuatro años, lo que se une al hecho de no ser representativos a nivel nacional. Como de los de clase, CCOO y UGT, que sí tienen esa representatividad nacional, pero que la han usado para condenar a los docentes a seguir perdiendo poder adquisitivo al firmar un acuerdo nefasto hasta 2024, que no corrige ni la inflación de este año y sin intentar siquiera arrancar ni medio punto más la oferta inicial”.



Precisamente en materia salarial, el responsable de CSIF Educación Cuenca, subraya que “nosotros llevamos mucho tiempo movilizándonos, y gracias a la presión que hemos ejercido hemos logrado que se pague en la próxima nómina ese 1,5% retroactivamente desde enero de este año, acuerdo que no hemos firmado por parecernos evidentemente insuficiente. Podría haber sido más, pero lamentablemente CCOO y UGT validaron con su firma lo primero que les ofreció el Ejecutivo central. Aquí en la región han percibido 36 millones de euros de subvenciones del Gobierno autonómico y luego, sin embargo, señalan que no hay dinero para bajar las ratios o el horario lectivo”, manifiesta Martínez.



Por último, Martínez ha hecho alusión a la carencia de personal no docente en los centros educativos: auxiliares técnicos educativos, técnicos de lengua de signos, ordenanzas, personal de cocina… “Son esenciales para el apoyo al profesorado y alumnado y para el buen funcionamiento de los centros, sin embargo, faltan muchos trabajadores”, explica Martínez, que asimismo añade que “muchos de ellos también padecen una enorme precariedad con contratos fijos-discontinuos y jornadas parciales, de hecho hoy nos hemos manifestado en el acto institucional del Teatro Auditorio pidiendo mejoras para este colectivo”.