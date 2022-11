Errores iniciales dejaron fuera de combate FS Pozo de Guadalajara ante Alameda Greco Gres (5-1)

domingo 13 de noviembre de 2022 , 07:35h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara ante Alameda Greco Gres (5-1). Los poceros fueron condenados por un mal arranque, en el que mostraron ser inferiores a su rival pero los errores puntuales y en algunos casos individuales les quitaron muchas opciones de obtener algo positivo.



Los rojillos arrancaron bien posicionados, sin generar peligro en ataque pero con el duelo controlado. Todo se empezó a poner cuesta arriba cuando llegó el 1-0, tras una perdida pocera en superioridad una sucesión de rebotes encadenados supusieron el tanto de los toledanos a 15,17 del descanso. Tras el gol los poceros tuvieron sus mejores minutos en el primer tiempo, teniendo opciones para igualar sin éxito. Un córner a 10,19 del intermedio supuso el 2-0, y apenas 52 segundos después llegó el 3-0 tras una perdida de último. Se pidió tiempo muerto para corregir y animar, se salió de 5, con dominio pero sin peligro. Jorge del Moral vio tarjeta roja por una supuesta mano, y los poceros afrontaron el final del primer tiempo en inferioridad y los primeros 24 segundos de la segunda mitad.



No hubo opciones reales de remontada en el segundo tiempo La segunda parte comenzó con los poceros con uno menos, se salvó la inferioridad, pero no se pudo hacer nada para que Alameda marcara el 4-0 y el 5-0 tras finalización al segundo palo y rechace a 16,45 y 14,06 del final. Pozo seguía con portero-jugador, y de esta forma acortó distancias a 13.43 de la conclusión con tanto de Carlos Alonso (5-1).



Se siguió con dominio de 5, pero al igual que en la primera parte no se generó el peligro suficiente para tan siquiera inquietar al rival y amagar con la remontada.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Sergio de las Heras, Curi, Andrés Romero, Raúl Alonso y Jorge del Moral -cinco inicial- Carlos Alonso, Diego, Cristian Garrido, Driss, Jaime y Pablo Salas.



Goleador: Carlos Alonso.