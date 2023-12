Derrota de FS Pozo de Guadalajara tras una tarde para olvidar ante Algesa Villarrubia (7-1)

Los poceros sufrieron su segunda derrota en una aciaga actuación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 03 de diciembre de 2023 , 12:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

FS Pozo de Guadalajara sumó su segunda derrota de la temporada tras caer en Villarrubia de los Ojos (7-1). Los poceros no tuvieron su tarde en su primera visita a la provincia de Ciudad Real, ya que tras un buen inicio dos tantos locales les desconectaron del choque.



Las primeras llegadas claras fueron para Pozo, salvadas por un sensacional meta local que impidió a los rojillos adelantarse. A 15,20 del final un desborde local unido a una pegada fácil fue el 1-0. Pozo seguía más menos bien, pero de nuevo una acción mal defendida fue el 2-0 a 12,45 del intermedio. Los visitantes pidieron tiempo muerto, pero el duelo sólo fue a peor y los locales se adueñaron del choque. Un fallo a 8,51 del intermedio y una pérdida de último a 5,04 del descanso dieron lugar a una clara ventaja de 4-0 para los locales.



Los rojillos intentaron meterse en el partido buscando faltas ante un rival con 4 infracciones, sin éxito.



Las pérdidas arruinaron la posible reacción pocera en la segunda parte Pozo buscó en la segunda parte alternativas para generar peligro, y lo logró, pero no tuvo el día cara al gol. Villarrubia no perdonó, y una pérdida a 11,57 del final fue el 5-0 que prácticamente enterró cualquier posible remontada. Pozo lo intentó con portero-jugador, tuvo ocasiones, pero dos perdidas en apenas 18 segundos dieron lugar al 7-0 a 4,37 de la conclusión. Rubio hizo el tanto pocero a 3,01 del final.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Jorge del Moral, Mario González y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Rubio, Raúl Alonso, Curi, Jaime y Pablo Salas.



Goleador: Rubio.