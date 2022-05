Cómodo triunfo del FS Pozo de Guadalajara ante Cuerva FS (8-3)

domingo 08 de mayo de 2022 , 11:35h

FS Pozo de Guadalajara se despidió de su afición en este curso con buen sabor de boca, superando a Cuerva FS (8-3). Los poceros encarrilaron pronto un encuentro que estuvo marcado por un ambiente festivo.



En los prolegómenos del encuentro se rindió un merecido homenaje a Diego por cumplir en este curso 400 partidos con el club.



Apenas habían transcurrido 74 segundos de juego cuando Gabi tras un disparo lejano logró el 1-0. Pozo era claro dominador del choque, y lo refrendó con el 2-0 de Cristian tras saque de banda a 13,52 del intermedio. Los toledanos apostaron por el portero-jugador para mantener balón, pero una pérdida de 5 dio lugar al 3-0 de Cristian a 12,49 del descanso.



Pozo era superior con balón, y Driss hizo el 4-0 a 4,17 del intermedio tras una buena acción.



Con 4-0 acabó el primer tiempo.



Excesiva relajación rojilla en la segunda parte



En el segundo periodo los poceros jugaron excesivamente relajados y dieron algo de vida a su rival. Una buena asociación de equipo dio lugar al 5-0 de Jorge del Moral a 14,12 del final.



Cuerva, tras varios avisos, hizo el 5-1 a 10,33 de la conclusión, pero el tanto fue neutralizado rápidamente por Carlos Alonso haciendo el 6-1 apenas 15 segundos después. El duelo se volvió loco, y Rubio tras una buena finalización logró el 7-1 a 9,33 del final. Los toledanos no se rindieron, y lograron ponerse 7-3 tras una perdida y un buen disparo a 8,16 y 3,20 de la conclusión respectivamente.



En esta fase Pozo no estuvo bien, el rival atacó de 5 sin crear excesivo peligro, pero con buenas posesiones largas. A 10 segundos del final Gabi hizo el 8-1 definitivo.



La semana que viene los rojillos despedirán el curso visitando Santa Olalla, en un encuentro en el que como mucho se disputarán el 8º puesto y quizás ni eso, ya que en caso de que Cazalegas no gane a La Celestina en el encuentro pendiente de esta jornada, los poceros tendrían el 8º lugar asegurado de manera matemática y no pueden alcanzar otro puesto superior tampoco al estar 5 puntos de la 7ª posición.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Álex Sánchez, Escu, Carlos Alonso, Andrés Romero y Gabi -cinco inicial- Cristian Garrido, Curi, Jorge del Moral, Raúl Alonso, Jaime, Rubio y Driss.



Goleadores: Gabi (2), Cristian Garrido (2), Driss, Jorge del Moral, Carlos Alonso y Rubio.