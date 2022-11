Feijóo anuncia que si gobierna revertirá la reforma de Sánchez: “Creo que a estas alturas ya no tiene límites”

viernes 11 de noviembre de 2022 , 20:14h

Se ha mostrado convencido de que comparte con la mayoría de los españoles la “indignación y tristeza” por legislar una reforma penal “a la carta” con el objetivo de “privilegiar” a unos “políticos concretos” y “doblegarse” ante el independentismo.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes en un mensaje solemne que él “nunca” habría tomado la decisión de derogar la sedición del Código Penal y ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa va a “revertir” esta reforma penal porque “ni Pedro Sánchez ni el independentismo pueden abaratar los ataques a la Constitución”. “Creo que a estas alturas ya no tiene límites”, ha proclamado.



Feijóo, que ha aterrizado este mediodía en Madrid tras su gira de una semana por Iberoamérica, ha comparecido ante los medios el mismo día que el PSOE y Podemos han presentado una proposición de ley orgánica para derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión —frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente— e inhabilitación de 6 a 8 años —frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual—.



En una comparecencia en la sede nacional del PP sin preguntas, el jefe de la oposición se ha mostrado convencido de que comparte con la mayoría de los españoles la “indignación y tristeza” por legislar una refora penal “a la carta” con el objetivo de “privilegiar” a unos “políticos concretos” y “doblegarse” ante el independentismo.



“Es obscenamente evidente que no existe ninguna razón bienintencionada para esta decisión”, ha proclamado, para añadir que la “excusa proferida” por el Gobierno es “rotundamente falsa” porque hechos similares se castigan incluso con penas “más severas” en otros países de nuestro entorno.



Tras avisar que el independentismo “nunca se confirma” y que con este paso Sánchez solo busca su “supervivencia”, ha apelado a rebelarse a los barones del PSOE y cargos de ese partido, al tiempo que ha señalado que el “centro político” en España no está “huérfano” porque tiene al PP.