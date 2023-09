El líder del PP, en un acto en Madrid, ante "más de 65.000 personas", promete responder a la "indignidad" de la amnistía y de Sánchez aunque le cueste la presidencia del Gobierno

Feijóo acusa, ante 65.000 personas, al PSOE de ser cómplice de la “indignidad” de Sánchez con la AMINISTÍA : “Eso no se votó en el 23J”

Más de 65.000 personas han mostrado su repulsa ante la amnistía de Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 24 de septiembre de 2023 , 19:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Superando ampliamente hasta las mejores previsiones del PP, la plaza de Felipe II de Madrid y las calles que la rodean se han inundado de ciudadanos clamando contra la amnistía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya diseña para conseguir el voto del separatismo catalán a su investidura.



Más de 65.000 personas han abarrotado el centro de Madrid, según cifras de la Policía Nacional. El acto, organizado por el PP, ha traspasado las líneas de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo y se ha convertido en una protesta transversal en la que se han podido ver también banderas de Vox. Más de un centenar de autobuses han trasladado hasta Madrid a miles de personas provenientes de otras partes de España para recordarle a Sánchez que «España no se vende».



Entre gritos de "presidente, presidente" y arropado por miles de personas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que ya sea desde un "mitin, una manifestación" o desde el Congreso defenderá una España "de ciudadanos libres e iguales" frente a una posible amnistía que no se votó y que considera una "indignidad" y una "cacicada".



El líder del PP ha prometido que ya sea desde un "mitin, una manifestación" o desde el Congreso defenderá una España "de ciudadanos libres e iguales" le "cueste lo que le cueste", incluida la presidencia del Gobierno, frente a una amnistía que no se votó.



"Ya sea en un mitin, ya sea en una manifestación, ya sea en el Congreso de los Diputados, ya sea en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y ante cualquiera, ya sea costándome lo que me cueste, aunque me cueste la Presidencia del Gobierno, voy a defender que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Nos cueste lo que nos cueste”, enfatizó el presidente del PP.



«Previsiones desbordadas y más de 30.000 personas de pie. Las calles aledañas también acogen a miles de personas, pero han sido cortadas por la Policía por motivos de seguridad», señalaban fuentes del PP durante el desarrollo del acto. Poco más tarde, actualizaban la cifra a unos 65.000 asistentes.



De hecho, parte del público no ha podido siquiera escuchar los discursos de los participantes en el acto, ya que la multitud ha impedido acercarse hasta la plaza, donde sí había altavoces para seguir las intervenciones. Donde no llegaba el sonido, sí se ponía color a la protesta con gritos de «¡Sánchez fuera!», «¡Amnistía no!» y «¡Puigdemont a prisión!».



Feijóo ha señalado que pueden discutir "democráticamente si los españoles han votado cambio o no" pero "lo que no votó ningún español, al menos el 94%, fue un cambio en el régimen constitucional".



"Eso no se votó, es un fraude, agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes", ha exclamado Feijóo ante una posible amnistía que tilda de "indignidad", con un "cómplice", "el PSOE actual" y "solo un responsable" quien está "en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones".



"No nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. Lo que hacen solo tiene un nombre, indignidad, unos cómplices, el PSOE actual, y solo un responsable, que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones", ha exclamado Feijóo.



Feijóo responsabiliza directamente al presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de un Gobierno que se sustente en la "amnistía" y también si hay bloqueo o nuevas elecciones y ha cargado contra su "falta de integridad moral y política".



También ha denunciado la "nueva matraca" sobre la "mayoría progresista" porque "ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría". "No es socialismo cuando pretenden privilegios para una "élite de políticos en perjuicio de todos, eso no es socialismo, es elitismo político", ha agregado.



El líder del PP ha tirado además de ironía al señalar que si su partido incitase a la rebelión, como le reprochó la izquierda, no tendrían problemas porque "en España el golpismo tiene derechos, primero al indulto, después a la amnistía" y el tercero, ha bromeado, es que les pedirán que les voten, algo que no van a hacer.



Feijóo ha provocado además el aplauso de los presentes al dar las gracias a los 33 diputados de Vox que apoyarán su investidura, a los diputados de Coalición Canaria y UPN y también a "los miembros del PSOE" que defienden lo que han defendido siempre que podrán ser "expulsados" pero son reconocidos por la mayoría como "hombres y mujeres de Estado".



"Esto no va de partidos ni de bloques, ni siquiera de territorios, porque buena parte de las personas que están pasando más perjuicios son los que viven en Cataluña y País Vasco, va solo de ilegalidad, va de principios, de tenerlos o no, de derechos, de conservarlos o perderlos y de que nadie puede ser más que nadie en la España constitucional", ha defendido Feijóo