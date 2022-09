LECTURAS Carlota Corredera envía un mensaje a Rocío Carrasco y Sandra Barneda por el estreno de "En el nombre de Rocío"

miércoles 07 de septiembre de 2022

Lecturas se centra en Gema Aldón y en el culebrón relacionado con la crisis entre Ortega Cano y su mujer. La hija de Ana María Aldón asegura que Gloria Camila es "mala persona" y que se cree "superior". Parece que Ana María se encuentra "mal" porque "la han humillado".



La misma revista publica también en su portada una foto de Ana Rosa Quintana por la calle con un nuevo look. La presentadora ha vuelvo a su vida habitual y... ¡Vuelve a la tele!



Carlota Corredera envía un mensaje a Rocío Carrasco y Sandra Barneda por el estreno de "En el nombre de Rocío".-



El estreno de ‘En el nombre de Rocío’ ayer por la noche en Telecinco también supuso el estreno de Sandra Barneda al frente de una docuserie de Rocío Carrasco. Hace unos días se anunció el fichaje de la presentadora para este proyecto. Algo que alegró a la gran protagonista de estos episodios en los que se destapa la verdad sobre los Mohedano. Pero al mismo tiempo, esto supuso que Carlota Corredera no estuviera presente en esta nueva etapa. Cuando se emitió ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la presentadora tuvo un peso importante que ahora no está. Pero anoche sí que quiso estar presente de alguna forma.



Carlota Corredera no quiso dejar pasar la ocasión de enviar un mensaje de suerte a Rocío Carrasco, Sandra Barneda y Ana Isabel Peces, directora de la docuserie. La gallega compartió una imagen de las tres en las redes sociales un poco antes del estreno de ‘En el nombre de Rocío’. Una foto que acompañó de un texto en el que puso “toda la suerte del mundo para esta noche y para toda la temporada”. Un detalle con el que demostró el cariño que le tiene tanto a este proyecto como a las protagonistas de la imagen.



Del lado contrario, Carlota Corredera también recibió un mensaje por parte de Rocío Carrasco hace unos días. En la presentación de ‘En el nombre de Rocío’, la hija de Rocío Jurado lanzó un mensaje sobre la presentadora. Aunque se mostró contenta de que su amiga Sandra Barneda haya fichado como presentadora, reconoció que le daba pena que la gallega no estuviera esta vez presente en el proyecto y que cuando se enteró de que iba a ser así, le dio pena. Porque hay que recordar que durante la anterior docuserie, ambas forjaron muy buena relación y desde entonces han hecho gala de su unión en más de una ocasión.