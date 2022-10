¡HOLA! Marta Pombo cuenta cómo fue el nacimiento de Matilda y los momentos más duros del posparto

miércoles 26 de octubre de 2022

Marta Pombo cuenta cómo fue el nacimiento de Matilda y los momentos más duros del posparto.-



Marta Pombo acaba de convertirse en madre. El pasado viernes, 21 de octubre, dio a luz a su hija Matilda en un parto respetado. "Fue fenomenal, la mejor experiencia de mi vida", ha revelado en una rueda de preguntas con sus seguidores. La 'influencer', de 30 años, confió en el equipo de Bmun para este día tan señalado y, según ha contado, hicieron que la llegada al mundo de la niña fuera "muy bonita". "Me hablaban tan despacito, con tanto sosiego, que al final me transmitieron mucha tranquilidad", ha explicado.



Gracias a la profesionalidad del ginecólogo Jackie Calleja y a la matrona Abigail Núñez de Arenas, Marta pudo tener un papel muy importante durante el alumbramiento. "Cuando estaba empujando y salió la cabeza me dijeron que me incorporara para que la viera y la tocara. Así lo hice. Después me dijeron que empujara una vez más y cuando salieron los brazos la cogí y me la puse encima. Imaginaros lo bien que fue el parto para que fuera capaz de vivirlo así", ha recordado con emoción. Sin duda, "el mejor día de mi vida, repetiría una y mil veces, la sensación es indescriptible".



La madrileña comenzó con contracciones el pasado jueves, pero no acudió al hospital hasta las 04:30 horas, "cuando no podía más del dolor". "Llegué con dos centímetros de dilatación, que es muy poco, porque hay que llegar a diez, y me pusieron la epidural. Casi me pongo a llorar del alivio. ¡Bendita epidural!", ha explicado. "Matilda nació a las 12:16 horas y a mí no se me hizo largo. El momento de empujar fue un minuto y medio, literal, rapidísimo, fugaz", ha añadido.



La 'influencer' ha confesado que se encuentra bastante bien tras dar a luz, tanto física como emocionalmente. "Me pusieron tres puntos, dos interiores y uno exterior, y he tenido algún bajoncillo de hormonas, pero por el momento bastante controlado", ha reconocido.