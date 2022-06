DIEZ MINUTOS Joaquín Prat sobre Anuar Beno: "Es para darle de comer aparte"

miércoles 01 de junio de 2022

Joaquín Prat no traga a Anuar Beno. El presentador lo puede decir más alto pero no más claro. Desde que comenzó 'Supervivientes', los enfrentamientos de cuñado de Isa Pantoja con sus compañeros de reality han sido constantes, la última bronca con Nacho Palau, y los argumentos que utiliza para defenderse no gustan nada al presentador de 'El programa de AR', que está deseando de que echen a Anuar del concurso y así lo ha dicho en directo. "No he visto persona más prepotente, altiva, faltona, más... No sé... Se me acaban los calificativos. Estoy desneao que echen a anuar. Anuar se escuda en la edad, pero ha llamado fracasado a Juan Muñoz y vieja a Ana Luque", declaraba Joaquín, que parecía haberse quitado un peso de encima al revelar todo lo que pensaba de concursante.



Alessandro Lequio intervenía y explicaba que tanto Anuar como Nacho Palau son "egoístas de narices. Ahora tienen un relación de odio pero en breve puede pasar el amor. Me parecen dos falsos". Algo que Joaquín remataba con un "Anuar es para darle de comer aparte".



De momento lo que no corre peligro es la amistad de Joaquín Prat e Isa Pantoja por culpa de Anuar Beno. Ya que la hija de Isabel Pantoja prefiere no opiniar sobre el concurso de su cuñado desde que vio su video de presentación, en el que la atacaba directamente. "Esa mujer no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia pero a lo callado llevan 3 años", dijo Anuar en clara referencia a Isa. Ella confesó haberse quedado a cuadros, no me lo esperaba. Él y yo siempre nos hemos llevado bien, de hecho estuve con él un día antes de irse". Isa también ha tenido que desmentir que hubiese tenido una aventura con Anuar antes de comenzar a salir con Asraf.



El concursante también está en el punto de mira después de conocerse que podría haber hecho trampa para conseguir fuego, tal y como ha confesado Kiko Matamoros.