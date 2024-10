AFAMMER y el Balneario de Trillo presentan el proyecto ‘Conectad@s’ para combatir la Soledad No Deseada y fomentar el empleo femenino en áreas rurales

miércoles 23 de octubre de 2024 , 13:15h

Ayer se presentó el proyecto ‘Conectad@s’, una innovadora iniciativa diseñada por Afammer y el Balneario de Trillo, en colaboración con el Ayuntamiento de Trillo, para luchar contra la Soledad No Deseada en personas mayores del medio rural, a la vez que brinda una oportunidad de formación y empleo a nueve mujeres en situación de vulnerabilidad. Subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el curso arrancará en Trillo el próximo mes de noviembre y tendrá una duración de 100 horas.AFAMMER, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, presentó ayer, martes 22 de octubre, en el Balneario de Trillo su innovador proyecto Conectad@s, una iniciativa pionera diseñada para luchar contra la Soledad No Deseada en personas mayores y generar nuevas oportunidades de empleo en zonas rurales afectadas por la despoblación. Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la colaboración del Ayuntamiento de Trillo.El acto de presentación fue inaugurado por Juan Carlos Collada, director del Balneario de Trillo, Jorge Peña, alcalde del municipio, y María Jesús Rubio, presidenta de AFAMMER Guadalajara, quienes destacaron la importancia de este proyecto para la revitalización del tejido social y económico de las áreas rurales, y hacer frente a un problema social creciente.Para María Jesús Rubio, “este proyecto no sólo aborda el problema de la soledad no deseada en las personas mayores, sino que también crea una oportunidad para que las mujeres del entorno rural accedan a un empleo digno y sostenible. Queremos ser parte del cambio y asegurar un futuro mejor para nuestras comunidades rurales, generando oportunidades donde antes no las había”.Jorge Peña, por su parte, dio la bienvenida a los asistentes y las gracias al Balneario de Trillo y a Afammer, “porque considero que este proyecto es una muy buena oportunidad para una zona como la nuestra, la España rural, ya que da una oportunidad de formación y empleo a nueve mujeres, por un lado, y la opción de llevar una vida más amena, más entretenida y más confortable a nuestros mayores, tratando de luchar contra esa soledad no deseada de la que hablamos y que tan presente está en nuestro medio”, señaló Peña. Para el primer edil trillano, además, “este tipo de iniciativas que buscan asentar población y ayudar a los habitantes menos favorecidos o con más dificultades, también representan una oportunidad para que empresas, servicios y administraciones trabajen codo con codo y se relacionen entre sí, aprovechando sinergias y colaborando para prestar un servicio más adaptado y personalizado a sus usuarios”.A la presentación asistieron representantes de entidades y servicios públicos, empresas del sector de los cuidados y organizaciones sociales del territorio, como el Centro de la Mujer de Cifuentes, las residencias de mayores de Trillo y Cifuentes, la Oficina de Empleo de Cifuentes y las asociaciones de mujeres y jubilados de Trillo, entre otras.La coordinadora de Responsabilidad Social del Balneario de Trillo, Sandra Alonso, explicó a las personas asistentes los objetivos y acciones previstas en la iniciativa.El proyecto Conectad@s, que se llevará a cabo en los próximos meses, tiene como objetivo principal combatir la soledad en las personas mayores de los municipios rurales en riesgo de despoblación, gracias a formación especializada y el uso de un software específico basado en Inteligencia Artificial, Amaia-App.Además, se centrará en la creación de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad, capacitándolas para trabajar en el sector de los cuidados y la atención a personas mayores.Durante el periodo de ejecución, se beneficiarán directamente nueve mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables y 27 personas mayores en situación o riesgo de sufrir Soledad No Deseada.El programa formativo incluye 100 horas de formación, entre teoría y prácticas. Trillo acogerá la formación teórica, y las prácticas se realizarán en el Balneario de Trillo y otros centros asistenciales de personas mayores de Trillo y Cifuentes. Los contenidos abarcarán desde el uso de las TICs y herramientas digitales, hasta la prevención e intervención en casos de soledad no deseada. Una parte fundamental del proyecto será la creación de una red de voluntariado que seguirá activa después de su finalización, promoviendo así la participación social y el asociacionismo en las comunidades rurales.Entre las sesiones formativas, se abordarán temas tan relevantes como la “Economía Silver”, un concepto que se enfoca en las oportunidades laborales y de negocio relacionadas con la creciente población de personas mayores. Este enfoque no sólo busca atender las necesidades sociales, sino también impulsar el emprendimiento y la reactivación económica en las zonas rurales.Impacto previsto: regeneración económica y socialConectad@s aspira a generar un impacto profundo y duradero en los territorios rurales. Se espera que el proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, combatiendo los efectos de la soledad, y a dinamizar la economía local mediante la creación de empleo, especialmente para mujeres rurales. Asimismo, fomentará la repoblación en estas áreas, ampliando la conexión entre lo rural y lo urbano, y atrayendo nuevos proyectos de emprendimiento en el sector Silver.Uno de los aspectos más destacables del proyecto es su capacidad para articular la colaboración entre diversos agentes socioeconómicos, incluyendo entidades sin ánimo de lucro, administraciones locales, pymes y otras organizaciones del entorno. Esta cooperación será clave para asegurar la continuidad del proyecto y su expansión a otras localidades.Hasta el 31 de octubre, las personas interesadas en participar en el proyecto pueden contactar con la organización a través del correo [email protected]