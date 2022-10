Carnicero: “Sr. Rojo, usted se irá sin dejar ni un solo proyecto terminado y un Ayuntamiento arruinado”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de octubre de 2022 , 12:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha presentado 23 ideas y propuestas al gobierno de Alberto Rojo, durante el Debate del Estado de la Ciudad, para llevar a cabo en 2023. Entre estas, se encuentra que se habilite una partida de 2,5 millones de euros, con cargo al remanente de tesorería, para paliar el incremento de la subida de la calefacción de este invierno en las casas de los vecinos de Guadalajara que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que hayan experimentado un incremento del 20% en su gasto. “Se avecina un invierno duro”, ha dicho Carnicero, y “el Ayuntamiento tiene que ayudar a los vecinos”.



Ante la falta de iniciativa y de gestión de un alcalde “más pendiente del pasado que del presente y del futuro”, desde el Grupo Popular, ha dicho el responsable del PP, “hemos venido proponiendo multitud de ideas a través de mociones, algunas de ellas aprobadas a pesar del voto en contra de Rojo, como la de la lucha contra la okupación o el plan local para prevenir el suicidio, pero todo ha quedado en papel mojado”. Por ello, Jaime Carnicero ha vuelto a proponer algunas de ellas durante el Debate del Estado de la Ciudad, como trabajar para recuperar el sello de Ciudad Amiga de la infancia, instaurar de nuevo el Plan de Maternidad, poner en marcha la oficina de atención al mayor, instaurar un programa en prevención de ciberacoso para menores o crear de un punto de atención de la Policía Local en el casco histórico y dotar a este cuerpo de una sección local ‘antiokupas’. También, poner en marcha un plan municipal contra las pintadas en parques y jardines, desarrollar el programa de identificación de mascotas con el ADN canino, crear el Cheque ComprasXGuada, arreglar la avenida de Barcelona, convertir el parque de la Constitución en un parque multiaventura, ampliar el Museo Sobrino, crear el Museo de la Ciudad en el Palacio de la Cotilla o la construcción de una pasarela peatonal que una el barrio de los Manantiales con la avenida Pedro Sanz Vázquez, entre otras.



“La ciudad está más sucia que nunca”



El portavoz del Grupo Popular ha expuesto durante el debate lo que es un clamor en la calle: “que la ciudad está más sucia que nunca, que las calles no tienen mantenimiento, que Guadalajara ha dejado de ser un referente a nivel deportivo, que los parques están hechos una pena y que la iniciativa solidaria se limita a apuntarse a las actividades de las asociaciones… entre otras muchas cuestiones derivadas del interés del gobierno socialista por destinar el dinero de todos a pan y circo”.



“No hemos visto jamás que se utilice el dinero destinado a paliar las conse-cuencias del Covid para pan y circo; y eso, ha ocurrido en este Ayun-tamiento”. Además, “se han realizado modificaciones presupuestarias que han agotado los ahorros municipales por un importe de 18,6 millo-nes de euros, mientras que no llega a 7,5 millones lo destinado a mini-mizar la crisis. “Donde sí que ha estado presto es en la gestión tributaria, han subido la presión fiscal de impuestos directos y tasas más de un 26% y lo hacen con mentiras y falsedades. La plusvalía un 50%”, ha dicho Carnicero.



El portavoz del Grupo Popular ha afeado a Rojo que haya utilizado pre-supuesto destinado a minorar las consecuencias de la crisis “para pagar conciertos, publirreportajes y subvenciones que han pretendido cuidar solo su imagen, y no la imagen y la situación de Guadalajara”. Siguien-do con el apartado económico, el gobierno actual “ha originado una inestabilidad presupuestaria anual de casi 7 millones de euros”. Pero es que, “en lo que lleva de mandato, son ya más de 36 millones de euros”, ha informado, añadiendo que “como herencia de alcalde, no nos dejará ni una sola inversión o proyecto acabado para la ciudad, pero si dejará el Ayuntamiento sin recursos económicos para afrontar los días tan complicados que se nos avecinan, y la ciudad llena de placas con su nombre, mostrando la verdadera preocupación que usted tiene: su imagen.



“Desde el 1 de abril de 2022 hasta la fecha ha gastado en campañas de artificio más de 4,5 millones de euros y poco más de 600.000 euros en inversiones. Esas son sus prioridades”, ha puesto en evidencia Carnicero quien se ha dirigido a Rojo para decirle que “para asumir responsabili-dades públicas, hay que venir aprendidos. Es verdad que todos los días se aprenden cosas, pero en política no se puede venir de alumno y además poco aplicado”.



Y ha seguido: “mientras a día de hoy son incapaces de llegar a este de-bate sin haber ni tan siquiera empezado la operación asfalto de verano, ni ejecutar las obras de Miguel Fluiters,… ya están tramitando lo que verdaderamente les preocupa: las ‘Naviferias’ con un gasto en contrato de alumbrado de un millón de euros”. “Aquí está su preocupación, mien-tras se quedan desiertos prácticamente todos los concursos; ahí tene-mos el Mercado de Abastos, retrasos en obras como es el caso de Mi-guel Fluiters, concurso desierto del Parque de Bomberos o retrasos en todo tipo de concesiones que ha llevado a que a día de hoy el Centro Arriaca siga cerrado, los aparcamientos de Dávalos cerrados o, una vez más, desiertas también, que eso no lo han dicho todavía, las obras del entorno de la Huerta de San Antonio”.



Ni un solo euro invertido en nuevos espacios culturales



El portavoz del Grupo Popoular ha dicho también que “no han invertido ni un solo euro en nuevos espacios culturales; eso sí, el 2022 pasará a la historia como el año en que acabaron con el legado del pintor Carlos Santiesteban incumpliendo lo acordado en el pleno y sometiéndose a lo ordenado por Page”.



Respecto a los efectivos de la Policía Municipal, “en el año 2017 había 127 policías, una ratio de 1,5/1000; en el 2018, había 138 con una ratio de 1,6X1000; y hoy hay 117 que es una ratio de 1,3X1000,;muy por debajo de los umbrales recomendados por la FEMP”, ha detallado Carni-cero finalizando con que “con el gobierno de Rojo hay menos gestión y menos transparencia” porque “tiene el hecho histórico de ser apercibido por el Defensor del Pueblo, nos hemos tenido que unir los grupos muni-cipales para exigirle que cumpla la Ley y no limite nuestros derechos; y hemos tenido que solicitar un informe de la secretaria general que le ha dicho que no cumple ni con la Ley ni con lo que le dijo el Defensor del Pueblo”.