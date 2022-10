Simón: “Guadalajara ha despegado, se ha puesto en marcha gracias al proyecto que lidera Alberto Rojo”

viernes 07 de octubre de 2022

viernes 07 de octubre de 2022 , 13:00h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Sara Simón, ha defendido hoy la gestión Gobierno municipal, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad (DEC), dejando claro que “Guadalajara ha despegado y está en marcha gracias al proyecto que lidera el alcalde Alberto Rojo, y que no hay otro proyecto alternativo”.



Simón ha lamentado, “que algunos sólo puedan tapar su falta de ideas, su falta de realismo, e incluso su falta de unidad, con ruido y mentiras (…) con la falta absoluta de ideas de quienes se empeñan en querer hacernos ver una Guadalajara gris, triste y sin posibilidades. La Guadalajara en la que un día nos tuvieron atrapados” .



Es una realidad, ha dicho Simón, refiriéndose a los anuncios hecho por el alcalde, Alberto Rojo, durante su intervención en el DEC, “que hoy a Guadalajara llegan nuevas empresas que van a generar 3.000 puestos de trabajo y que por tanto van a aportar un horizonte de oportunidad y estabilidad a varias generaciones que ya no tendrán que salir de la ciudad en busca de trabajo”.



La portavoz socialista en el Ayuntamiento ha evidenciado que “Guadalajara, por tanto, está viviendo un proceso inversor imparable, con el desarrollo de infraestructuras clave como el nuevo hospital; el centro de salud de Los valles; el nuevo campus; un colegio en Aguas Vivas, la remodelación integral del casco histórico y la creación de una Zona de Bajas Emisiones, entre otras (…) y eso significa que Guadalajara está más viva que nunca, y hemos dejado de ser menos ciudad dormitorio”.



Por todo ello, ha puesto en valor Simón; por la importante inversión de fondos europeos que va a llegar a nuestra ciudad—el Gobierno municipal ha presentado proyectos a los Fondos Next Generation por importe de 25 millones de euros--



Guadalajara inicia uno de los mayores procesos de cambio y transformación de su historia. Y este cambio se produce con un Ayuntamiento con alma, con un Gobierno sensible que pone en el centro de su acción a las personas y que protege a los más débiles”.



Simón ha dicho, por ello, por unos datos que hablan por si solos, que está esperando “a que el PP pida disculpas por mentir; mentir por decir que no habría mascarillas, mentir por decir que cobraríamos la tasa de terrazas a los bares, mentir por decir que cobraríamos por los rótulos de los establecimientos comerciales. Mentir por decir que hemos subido los impuestos. Mentir por decir que estábamos perdiendo fondos europeos. Que estamos arruinando al Ayuntamiento. Pedir disculpas por votar en contra de las ayudas a empresas y autónomos en época de pandemia. Disculpas por oponerse continuamente ayudar a las personas”.



Porque el Gobierno de Alberto Rojo, ha finalizado Simón, “es un Gobierno moderado, realista y serio. Un Gobierno que es consciente de que queda mucho por hacer, que Guadalajara sigue teniendo problemas importantes que hay que atender. Es evidente que todos los problemas no pueden solucionarse en tres años con una pandemia mundial, un desastre climático como fue Filomena y ahora una guerra. Pero estamos dando pasos de gigante y los vamos a seguir dando”.