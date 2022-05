AIKE denuncia la "falta de planificación y los muchos anuncios y muy pocos hechos” del equipo de gobierno de Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara

martes 03 de mayo de 2022

Tras el anuncio realizado por el equipo de gobierno sobre la licitación de un mural en uno de los laterales del Palacio de los Condes de Medina, la formación municipalista solicitó información al servicio de cultura de la JCCM con el fin de conocer si se había solicitado la preceptiva autorización previa por parte del ayuntamiento al tratarse de un edificio protegido, y en contestación recibida el viernes pasado, el resultado ha sido negativo. Esto no es la primera vez que ocurre, por lo que desde el grupo piden que los anuncios no se hagan si no se han dado los pasos previos que hayan de darse.



El grupo municipalista Aike -A Guadalajara hay que quererla- a través de su concejal en el Ayuntamiento, Jorge Riendas y la presidenta de la formación, Susana Martínez, han comparecido delante del palacio de los Condes de Medina para denunciar la falta de planificación y dedicación del equipo de gobierno en asuntos tan importantes como el anuncio ya realizado de licitación de un mural sobre uno de los laterales del palacio de los Condes de Medina, en la céntrica plaza de San Esteban.



El grupo Aike solicitó a primeros del mes de abril al servicio de cultura de la Delegación Provincial en Guadalajara de la Consejería de Educación Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, información sobre la autorización previa preceptiva que dicho organismo ha de emitir previamente ante cualquier intervención en el edificio, al estar recogido su interés arquitectónico dentro del Catálogo de la Edificación de interés histórico-artístico, cultural, arquitectónico o ambienta del Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara (ficha 105 del catálogo)



La contestación remitida desde el servicio de cultura el viernes pasado, afirma no tener constancia para la realización de un mural sobre alguno de los muros del Palacio de los Condes de Medina, “por lo que una vez más vemos la falta de planificación de este equipo de gobierno en sus anuncios que resultan vacíos. Muchos anuncios y muy pocos hechos”, aseveraba Susana Martínez.



“Creemos que las intervenciones artísticas deben de ser para el disfrute de todas las personas, pero este anuncio se ha hecho sin el trabajo previo, sin madurar. Para hacer una intervención hay que hacer muchas cosas, no sirve sólo con el anuncio, sino que hay que hacer los trámites necesarios. Y en este caso, al ser un edificio catalogado, es con la JCCM con quien hay que hablar en primera instancia, cosa que aún no se ha hecho.” explicaba Susana Martínez.



“La intervención artística tiene valor en sí misma, se gana si quien lo va a hacer y lo que va a hacer es relevante para la ciudadanía, y también es importante el cómo, eso es lo que pone en valor nuestra ciudad. En ese anuncio del equipo de gobierno no hay trámites previos, ni información relevante, solo una licitación y es importante que estas cosas tengan un trasfondo real, además de que sea realizable. Existe también la posibilidad de hacer murales dirigidos por artistas y en los que pueda haber participación de la ciudadanía: escuelas como la de arte, vecindario, colegios, asociaciones… Se trata de generar arte urbano con identidad, y que además, embellezcan nuestra ciudad” añadía el concejal municipalista.



Finalmente Riendas ha explicado que la consulta a la JCCM se hizo ante la preocupación de intervenir en un edificio histórico de titularidad privada en venta, “es decir, que se puede llevar a cabo con la mejor de las intenciones, pero se trata de un edificio que es privado y se encuentra en venta, y lo más importante: los fondos a emplear son públicos. Cuando hablamos de gestionar eficazmente los recursos públicos nos referimos a estas cuestiones. Tenemos numerosas medianeras de titularidad pública en las que podríamos intervenir. Incluso también hay muchas fachadas privadas en las que se podría intervenir con el permiso de las Comunidades de Vecinos, pero garantizando al menos una durabilidad de la obra y del dinero invertido ¿quién nos garantiza que los futuros compradores del edificio decidieran taparlo o realizar la integración de la fachada abriendo luces o vistas el día de mañana? Aunque siempre, para cualquiera de estos casos, será preceptiva la autorización previa del servicio de cultura de la JCCM, cosa que ya hemos advertido que no se ha hecho. Cuando invertimos el dinero de todos, hemos de planificar más y también velar por la durabilidad de lo ejecutado”, concluía Riendas.