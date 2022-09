Carnicero: “Al okupa no se le desahucia, se le desaloja”

martes 27 de septiembre de 2022

martes 27 de septiembre de 2022 , 13:53h

El Grupo Municipal Popular ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de este viernes para luchar contra la okupación y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.



La propuesta incluye una batería de acuerdos que hoy ha detallado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Jaime Carnicero, en relación a la modificación de los artículos 245 y 269 de la Ley del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias, y para recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre tres y cinco años.



También se propone incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble y proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía. Carnicero también ha explicado que para luchar contra la ocupación es necesario también “modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”, así como “incluir un nuevo apartado en el 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal”, entre otras.



El portavoz del Grupo Popular se ha referido al “aumento de la ocupación ilegal de viviendas por parte de las mafias en España” que ha continuado con el “incremento de las denuncias por allanamiento u okupación a domicilios, según datos del Ministerio del Interior”. Carnicero se ha referido en concreto a la situación que viven los vecinos de la calle Francisco Aritio 166 donde los ocupas campan a sus anchas generando graves problemas de insalubridad y convivencia. A este respecto, ha recordado también que el Grupo Popular ha formulado varias preguntas en este sentido al gobierno socialista de Alberto Rojo para que se interesara por esta situación, y se establecieran dispositivos especiales en la zona. Por ello, y tras haber visitado este barrio, los concejales del Grupo Popular consideran que el Ayuntamiento debe implicarse para tratar de solucionar este problema que afecta, en estos momentos, con mayor intensidad a un barrio de la ciudad.



Por ello, ha resumido Carnicero, la moción “trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía”, así como “deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la ocupación ilegal a que esta iniciativa responde”. “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, ha finalizado.