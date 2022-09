Echániz denuncia que a los españoles "cada vez les va peor" y a los gobiernos socialistas de Sánchez y de Page cada vez les va mejor”

martes 27 de septiembre de 2022

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha afirmado esta mañana que “a los españoles cada vez les va peor, pero curiosamente a los gobiernos socialistas de Sánchez y de Page cada vez les va mejor”.



Echániz ha hecho estas declaraciones esta mañana en rueda de prensa, donde ha asegurado que el modelo económico que plantea el Partido Popular es, sin duda” “el mejor para los bolsillos de las familias castellano manchegas y españolas”. En concreto, ha dicho que el PP plantea “medidas útiles, razonables y buenas para los ciudadanos y para que la situación económica no empeore de cara al futuro”.



Echániz se ha referido a la nueva iniciativa económica presentada ayer mismo por el PP que propone la reducción del IVA de la carne, del pescado, del aceite, de la pasta seca, de los alimentos sin gluten y sin lactosa, así como de productos como las conservas del 10% actual, al 4%, es decir, del IVA reducido al súper reducido. “Se trata de un impulso sobre la dieta mediterránea que impacta positivamente en nuestros agricultores y ganaderos”.



Con esta propuesta, el PP intenta aprovechar el aumento de recaudación que el Gobierno de la nación está teniendo en términos de IVA por el aumento de precios de estos productos. Echániz ha recordado que el Gobierno está recaudando 1.000 millones más de lo previsto “y pedimos que lo repercuta en la bajada del IVA de esos productos básicos”.



Igualmente, el diputado nacional ha señalado que los Presupuestos Generales que está ejecutando el Gobierno de España “son irreales” porque todos los parámetros macro se han visto descabalados a lo largo de los últimos meses, y si a esto le sumamos el aumento de los impuestos y la gestión económica deficiente de los socialistas vemos que está perjudicando el bolsillo de los ciudadanos”.



Echániz ha señalado que los ciudadanos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP van a pagar menos impuestos que el resto de las regiones gobernadas por el PSOE “que no solo quiere subir los impuestos, sino que además, quiere una armonización fiscal para impedir que las regiones gobernadas por el PP no puedan bajarlos”.



El parlamentario nacional también se ha referido a la inflación del 10,5% que sufre España, y que no vivíamos desde hace 40 años, y ha lamentado que para un guadalajareño y un castellano manchego esta situación sea aún peor porque tenemos dos puntos más que la media nacional, un 12,5%, “lo que se traduce en que las familias de Castilla-La Mancha pagan un 2% más que el resto de los españoles fruto de la pésima gestión de Page”. El diputado nacional ha recordado que no se puede imputar toda la subida de la inflación a la invasión de Ucrania porque ya en febrero estaba al 7,5%.



Echániz ha asegurado que desde enero, el Gobierno de Sánchez ha recaudado 22.000 millones de euros, cuando las cuentas decían que iba a recaudar 9.000 y ha denunciado que “el Gobierno cuenta con 13.000 millones más que Sánchez se está quedando para su gasto estructural, para sus 22 ministerios y para su personal de confianza y niega al resto de ciudadanos”.



Por ello, el PP ha pedido a Sánchez que devuelva “la sobrerrecaudación” a los ciudadanos lo antes posible, como consecuencia del aumento de los precios, “porque los españoles no tienen que pagar los errores económicos del Gobierno socialista”.



También ha detallado la propuesta de deflactar el IRPF para que los ciudadanos no se vean afectados por el aumento de las tarifas, cambiando los tramos para que paguen menos, y así el efecto de la subida sea neutro”. Sobre esta propuesta Echániz se ha preguntado por qué Page aprueba que los socialistas del País Vasco voten a favor de deflactar la tarifa del IRPF y no lo aplique en Castilla-La Mancha.



“¿Por qué lo que es bueno para un vasco no es bueno para un castellano manchego? ¿Por qué Page no es capaz de llevar a término en su región lo que su partido si hace en otros lugares de España?, se ha preguntado.