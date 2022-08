Albés: "Me ha encantado el feeling de la gente”

"Lo hemos resuelto bien. Hoy los chicos han demostrado que pueden hacer un gran partido contra un gran rival", dijo.

sábado 27 de agosto de 2022 , 11:36h

El entrenador se mostró radiante por el triunfo, aunque sin perder un ápice de realismo. “Las sensaciones es de estar contento. Hemos superado lo que hablábamos. Sabemos lo que queremos hacer y hemos sido mejor que ellos. Nos ha costado el hecho de gestionar la ventaja numérica. Debemos ser estables emocionalmente”



“Hablamos de que el fútbol te da alegrías y golpes. Lo hemos resuelto bien. Hoy los chicos han demostrado que pueden hacer un gran partido contra un gran rival. Se están reivindicando”, prosiguió.



Y volvió a alabar a la afición. “No han pasado nada más que tres semanas y me ha encantado el feeling de la gente. La gente tiene interiorizada que tiene que empujar. El equipo lo necesita”.



“He visto que hemos competido de tú a tú. He sentido que hemos estado mejor que el rival y eso me pone muy contento. Siento que ahora mismo en este momento el equipo ha sido mejor que el Huesca”, acabó.