El Ayuntamiento de Trillo rinde homenaje a sus tres campeones mundiales

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de agosto de 2022 , 11:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Trillo aprobó ayer en Pleno Extraordinario y por unanimidad celebrar un reconocimiento público, ensalzando y homenajeando las carreras deportivas de tres de sus vecinos: Jesús Sancho, Rubén Medina y Juan Moreno, tras haber logrado todos ellos podios mundiales en su participación en distintas competiciones internacionales de Culturismo, Tiro con Arco y Trial Bici, respectivamente.



Tras dar lectura al palmarés de cada uno de los homenajeados, el secretario del Pleno, Juan Alberto Moreno, procedió a solicitar el voto a favor o en contra por parte de los concejales del único punto en el Orden del Día: “realizar un evento más solemne y simbólico en atención al acto honorífico de que se trata”.



Por convencida unanimidad de todos los concejales presentes -Paco Moreno (PP), Hugo Pérez (PP), Jorge Peña (PP), Lorena Álvarez (PSOE), Tomás Cerrato (PSOE) y Juan José Pérez (PSOE)-, el punto quedó aprobado. Posteriormente, tomó la palabra el alcalde de Trillo, Jorge Peña.

“Que un pueblo como Trillo, de poco más de 1.000 habitantes, pueda presumir de tener a tres campeones mundiales entre sus vecinos es algo insólito, increíble, que nos llena de orgullo, la verdad, como trillanos y como vecinos y amigos que les hemos visto trabajar, entrenar cada día y esforzarse”, destacó Peña en su discurso. “Que hayan conseguido los logros que han alcanzado no es más que el merecido premio a su tesón y capacidad de esfuerzo y de superación personal”, añadió el alcalde, ante los familiares y amigos de los tres deportistas reunidos para arroparles en un salón de plenos casi lleno.



Como también señaló el alcalde, hacía tiempo que el Ayuntamiento venía planteándose llevar a cabo este reconocimiento a Jesús Sancho y a Rubén Medina, “que hace años que nos regalan títulos internacionales”, si bien la pandemia ha ido retrasando el homenaje. “La consecución del Campeonato de España, primero, y el segundo puesto mundial, después, por parte del pequeño Juan Moreno en estos últimos meses nos han hecho entender que éste era el momento perfecto para rendirles un sincero homenaje a los tres deportistas y campeones”, indicó Jorge Peña.



Tras dedicar unas palabras a cada uno de ellos, destacando sus espíritus de superación y de esfuerzo y alabando el que se hayan convertido en grandes ejemplos para otros jóvenes deportistas del municipio, tuvo lugar el acto de entrega de las placas y medallas, a la que le siguió un fuerte aplauso del público y de los concejales presentes, entre ellos el responsable de Deportes, Hugo Pérez.



Palabras de agradecimiento mutuo



Después de la foto de familia, los tres emocionados deportistas tuvieron palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Trillo y sus concejales. “Gracias al Ayuntamiento por apoyar estos deportes y sobre todo el mío, porque me han ayudado siempre en todo lo que he intentado hacer aquí, campeonatos, eventos, así que darles las gracias, me ha parecido genial”, declaraba Jesús Sancho, conocido en Trillo como Chechu.



Por su parte, Rubén Medina reconocía los nervios y la emoción. “No llega a ponerse uno tan nervioso en el podio como aquí; en el resto puedes estar con gente que entiendes, no entiendes, hablen alemán o inglés, da igual, y aquí al final tú eres el centro de atención, y te pones más nervioso”, bromeaba Medina, que también admitía haberse sentido siempre arropado por el Ayuntamiento de Trillo a nivel deporte. “Yo sí me he sentido arropado, tanto yo, como el club, porque sin el Ayuntamiento tampoco estaríamos donde estamos, ni como deportistas ni como club”.



Juan Moreno, que empezó con cinco años en el mundo del trial y que entrena entre dos y tres horas diarias con su bici -además de sacar buenas notas-, también daba las gracias al Ayuntamiento, “que siempre está muy atento” a todos sus logros, como él mismo aseguraba.



Lejos de parar, los tres atletas se encuentran actualmente en plena forma y planteándose sus próximas hazañas deportivas. Jesús Sancho, Chechu, está preparando ya la temporada que viene, que previsiblemente arrancará en mayo de 2023. Rubén Medina, por su parte, empezará a competir de nuevo algo antes, “en septiembre en el Campeonato de España de Field y en octubre en el Campeonato de España Bowhunter, y con idea de preparar el Mundial de Finlandia del año que viene”, como él mismo anunciaba.



“Yo tengo una carrera de trial en octubre, la Copa de España, y ya el año que viene prepararé la temporada”, aseguraba el pequeño Juan Moreno que, a sus 10 años de edad, le aguarda un prometedor futuro deportivo por delante.