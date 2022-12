Triunfo imperial del equipo más goleador de la categoría, ¡el Alba!

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 18 de diciembre de 2022 , 19:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Alba recuperó su ADN en Gran Canaria y mantuvo su gen competitivo y canalleta en su regreso a casa.



Después de días de lluvia, el sol hizo acto de presencia para iluminar a un equipo que volvió a brillar con luz propia. En una tarde emocionante, la única lluvia que se vio fue la de los goles.



Desde el inicio, al calor de la grada y del veranillo del Belmonte, los locales se mostraron ágiles, motivados y con el colmillo tantas veces demandado. Con un juego dinámico, fluido y ambicioso, el Albacete acampó en territorio rival y no salió de ahí hasta que tuvo que entrar a vestuarios en el descanso.



Llegadas y más llegadas que se tradujeron en la parte más goleadora del curso. En el minuto 11, tras anunciarlo de manera rotunda, el Alba se adelantó. Maikel Mesa conectó con el exterior de su bota un fenomenal golpeo que besó las redes con una enorme potencia.



Ese tanto no sació a los nuestros. Cada minuto se notaban más cómodos que el anterior y el Belmonte bullía al sol, que calentaba más y más.



Antes de la media hora, la insistencia provocó un penalti a nuestro favor que convirtió Higinio con un chut impecable. Ventaja doblada y alegría desbordada.



Pero la primera parte no se había acabado. Y en la misma prolongación, Manu Fuster le puso un lazo mágico con un gran gol. 3-0 y vítores entre los más de siete mil fieles de las gradas.



El segundo acto también tuvo color blanco. Con menor actividad y por tanto frenesí, los manchegos cuidaban su ventaja y seguían dominando la situación. El tiempo pasaba, los cambios se producían y el Albacete se gustaba. La afición, que sufrió y disfrutó durante todo el 2022, vivió una tarde plena en todos los sentidos.



Antes del final, en el minuto 81, el afamado goleador Álvaro Rodríguez apareció para estampar su firma en forma de misil. Una forma de agradecer a todos aquellos que se quedaron hasta el final, pese a la inicio de la final del Mundial.



Así acabó el 2022 en casa. Con el regusto de las mejores comilonas.