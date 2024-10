Esteban: “Pedimos al PSOE y sus representantes que exijan soluciones inmediatas a las deficiencias del transporte por tren o autobús con Madrid”

lunes 21 de octubre de 2024

Los grupos municipales de PP y Vox han presentado una moción conjunta al próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para denunciar el abandono por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla-La Mancha de las infraestructuras ferroviarias de Cercanías y de la estación de autobuses interurbanos “que provocan continuos retrasos e interminables colas que tienen más que hartos a los ciudadanos de Guadalajara”.



“Cada día son más los problemas que sufren miles de vecinos de la ciudad de Guadalajara y también de la provincia, que se desplazan en autobús o tren de cercanías a Madrid a trabajar, estudiar o hacer gestiones y que todos los días se ven afectados por numerosos retrasos, numerosos problemas con las infraestructuras y en el caso de la estación de autobuses, colas interminables que llegan hasta 45 minutos de espera”.



De esta forma, ha presentado hoy el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ante la puerta de la estación de autobuses interurbanos de Guadalajara, una de las mociones conjuntas que los grupos municipales de PP y Vox llevará para su debate en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que se celebrará este viernes 25 de octubre, “una situación insostenible que no sólo queremos denunciar, sino que para la que queremos exigir soluciones”.



Esteban ha señalado que “los vecinos de Guadalajara están hartos y agotados de esperar para coger el tren o el autobús para ir a Madrid, y nos llegan constantes denuncias, incluso de vecinos que están escribiendo directamente a la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, pidiendo que por favor hagamos algo o instemos a que se haga, porque, aunque no es competencia directa del Ayuntamiento de Guadalajara, es un problema para los ciudadanos de Guadalajara, y es de nuestra incumbencia”.



En este sentido el portavoz del PP ha recordado que después del verano solo se han recuperado 10 de los trenes Civis, semidirectos a Madrid, hasta la estación de Chamartín, del servicio habitual de Cercanías de Renfe, “faltan 23 Civis por recuperar en un servicio que era muy usado por trabajadores y estudiantes que viajan a diario a Madrid, por lo que muchos viajeros han trasladado su opción de transporte al autobús interurbano, en cuya estación ahora se generan largas colas, entre las 6 y las 7 de la mañana de ciudadanos que esperan, desesperados”.



“Guadalajara es la única capital de provincia con una estación de autobuses tan lamentable”



Además, Esteban ha recordado que, en febrero de 2023 el señor Page, presidente de Castilla-La Mancha por el señor Rojo, ambos del Partido Socialista, firmaron en el Ayuntamiento de Guadalajara un protocolo para el arreglo de la estación de autobuses, con el compromiso de que por fin el Gobierno regional iba a actuar en esta infraestructura, que es competencia autonómica, “pero nos encontramos con la sorpresa que cuando se elaboran los presupuestos de la comunidad autónoma para 2024 no hay consignación presupuestaria para el arreglo por lo que concluimos que era una medida era absolutamente electoralista”.



“Los vecinos de Guadalajara estamos hartos de los incumplimientos del Partido Socialista y de sus representantes, en este caso el señor Rojo, exalcalde de Guadalajara y ahora parlamentario nacional y el señor Page como máximo representante de la Comunidad Autónoma. Incumplimientos reiterados del PSOE que pisotea permanentemente a la ciudad de Guadalajara”, ha remarcado Esteban.



“La moción conjunta de PPY Vox es para mostrar nuestro rechazo con esta situación y nuestra máxima preocupación, y también para pedir a los parlamentarios nacionales de la provincia de Guadalajara con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que a que insten al Gobierno de España a que dé una solución inmediata a los problemas con el ferrocarril y a las enormes colas que se producen en la estación de autobuses”, ha concretado Esteban.



“También para solicitar igualmente al Gobierno de Castilla-La Mancha presupueste para el año 2025 la rehabilitación y reforma de la estación de autobuses de Guadalajara, pues solamente hace falta dar un paseo por dentro de la estación y ver el estado lamentable, impropio del siglo 21 e impropio de una capital de provincia. Creemos que es la única capital de provincia con una estación de autobuses tan lamentable”, ha añadido Esteban.



“Nosotros hemos recogido todas las quejas que nos trasladan los vecinos de Guadalajara y la alcaldesa de Guadalajara está tremendamente preocupada por esta situación, así que lo que vamos a hacer en el Pleno del próximo viernes es instar a todas estas administraciones, todas gobernadas por el Partido Socialista, a que den una solución definitiva al transporte de Guadalajara con Madrid, porque los ciudadanos de Guadalajara se merecen un transporte digno, con un servicio de Cercanías de calidad, con infraestructuras modernas y seguras, y con unas frecuencias adecuadas. Igualmente, Guadalajara necesita un aumento de las frecuencias de los autobuses interurbanos con destino a Madrid, y una estación de autobuses decente y digna”, ha concluido Esteban.