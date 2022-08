El Alba se empapa de felicidad

La insistencia tuvo premio y un gol en el descuento dejó los tres puntos en casa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 27 de agosto de 2022 , 11:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lo mereció desde el principio, pero lo consiguió al final. Lo selló sobre una cielo encapotado, pero iluminó todo el estadio. Lo hizo tras la lluvia, aún estando secos tras tanto esfuerzo. Se sintió como un rayo tras los truenos. Y, pese al sudor derramado, el momento no pudo ser más puro y limpio.



En el descuento, la prolongación, cuando una velada tormentosa en el Belmonte parecía tocar a su fin, con un preludio marcado por la lluvia y un partido en el que los locales volvieron a marcar el ritmo, se decidió una noche que anuda aún más fuerte los lazos entre afición y equipo.



Un cuarto de hora nada más, tras varios intentos sobre la meta altoaragonesa, fue el tiempo que transcurrió hasta el primer tanto. Juanma, debutante en el once inicial, se estrenó como goleador de blanco con un gran chat cruzado en el área.



La afición, tapada bajo techo pero con la garganta al descubierto, animaba y llevaba al equipo en volandas sobre el mojado césped del Belmonte.



Con ese marcador acabó el primer acto e inició el último y definitivo. La SD Huesca iba apretando con el paso de los minutos, acercándose a los dominios de Bernabé y obligando a los locales a emplearse a fondo. El partido sufrió un giro de guion alcanzada la hora de juego con la expulsión de Jorge Pulido.



Pese a estar con 10, los oscenses no reblaron y siguieron buscando el empate, y lo lograron desde los once metros. En un penalti, que se repitió al rebasar Bernabé Barragán la línea de gol, invalidando su gran parada, igualó Juan Carlos Real.



Quedaban menos de diez minutos de tiempo reglamentario, pero este equipo va con todo en cualquier situación y en el descuento, en un córner, Olaetxea cerró de la forma más adecuada un partido que fue un ciclón.