AIKE quiere huertos urbanos para Guadalajara

martes 22 de octubre de 2024 , 07:47h

El partido municipalista llevará al Pleno de este viernes una moción para hacer realidad proyectos de huertos urbanos en nuestra ciudad, siguiendo el ejemplo de Madrid, o de municipios del entorno como Marchamalo, Azuqueca de Henares o Cabanillas del Campo, donde llevan años funcionando. La iniciativa busca la participación vecinal, la recuperación de saberes, la transformación del paisaje urbano y la promoción de otro tipo de ocio.



Guadalajara, 21 de octubre de 2024.- El grupo municipalista ha presentado la segunda de las mociones que llevará al Pleno del próximo 25 de octubre, en esta ocasión AIKE propone una iniciativa que pretende no sólo embellecer la ciudad y revitalizar espacios verdes, sino promover la sostenibilidad y la biodiversidad, la participación de la ciudadanía, la continuidad de saberes y la convivencia intergeneracional.



Susana Martínez, concejala de AIKE en el Ayuntamiento, y Javier López- Roberts, presidente de la formación municipalista, insistían en la importancia de este tipo de iniciativas que llevan años funcionando en otros municipios con estupenda respuesta ciudadana y que permitirían a las vecinas y vecinos de Guadalajara participar en proyectos comunitarios, intergeneracionales, que transforman el paisaje urbano, ayudando a construir una ciudad más verde y más amable, favoreciendo otra forma de ocio, de consumo y de promoción de la salud.



Desde AIKE plantean huertos con diferentes fines, por un lado huertos comunitarios enfocados a asociaciones, entidades y colectivos, otros dirigidos a familiares y particulares, y también terapéuticos para trabajar con personas y grupos vulnerables en programas de colaboración con servicios sociales. Susana Martínez ha señalado la necesidad de tener un reglamento de uso, donde establecer el funcionamiento de los mismos, “su elaboración ya se inicio en 2019, cuando se anunció la creación de 188 huertos en el Parque Viña Plana, un claro ejemplo de lo poco que avanzan los temas en esta ciudad, donde vemos como se suceden diferentes equipos de Gobierno pero no se hacen realidad los proyectos para la ciudadanía”, añade la concejala de AIKE.



Desde el grupo municipalista quieren seguir insistiendo en un proyecto totalmente realizable y positivo para la ciudad, “en el año 2022, esta iniciativa fue una de las propuestas que la Asociación de Madres y Padres de La Muñeca planteó dentro de los Presupuestos Participativos. También el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad que ahora mismo está pendiente de su aprobación definitiva habla de la importancia de este tipo de acciones”, señala López-Roberts, esperando que ahora pueda ser el momento de ponerlo en marcha y pidiendo al actual equipo de Gobierno que convoque por fin el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, órgano de participación municipal que todavía no se ha reunido en este mandato y que puede aportar mucho para el buen funcionamiento de esta iniciativa y de todas las actividades que pueden generarse alrededor como pueden ser cursos de formación, talleres de horticultura, mercados y actividades relacionadas con la agroecología o el consumo saludable.