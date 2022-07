DIEZ MINUTOS Así ha sido la bienvenida de Belén Esteban en 'Sálvame'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 27 de julio de 2022 , 17:13h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

María Teresa Campos empieza sus vacaciones en Málaga junto con su hija Terelu mientras que Fonsi Nieto disfruta también de unos días de desconexión junto a su novia Maider Barthe. Por otro lado, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se comen a besos en plena calle y el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano ya tiene fecha de caducidad.



Así ha sido la bienvenida de Belén Esteban en 'Sálvame'.-



Tras varios meses de reposo, Belén Esteban ha reaparecido con fuerza. Ya lo hacía el pasado viernes 22 de julio en el 'Deluxe' y contaba su mala experiencia tras la operación de tibia y peroné. Este lunes 26 de julio, la colaboradora ha regresado a su puesto de trabajo en 'Sálvame' y el programa la recibía como una auténtica estrella. Belén llega con fuerza y ya esa energía la veíamos en el concierto de su gran amiga Rosalía. Aunque lo ha pasado bastante mal por el dolor y porque la cabeza le jugaba malas pasadas, parece que eso ya queda atrás y ahora volver al trabajo le va a venir estupendamente.



La de Paracuellos del Jarama llegaba a las instalaciones de Mediaset en un descapotable, a ritmo de una charanga y, ¡más feliz que una perdiz! Allí se volvía a reencontrar con algunos de sus compañeros y la colaboradora se emocionaba, ya que han pasado 92 días desde que tuvo el accidente en el plató. "Estoy muy emocionada. Me gusta mucho mi trabajo y he hablado desde mi casa con la tele", ha contado Belén Esteban nada más llegar a los estudios centrales de Telecinco.



Aunque ha estado apartada del foco, Belén Esteban confesaba que no se ha perdido nada y está muy puesta en la actualidad, sobre todo en el concurso de su amiga Anabel Pantoja. "No te he podido defender en plató pero en redes lo he hecho con todo mi corazón y toda mi alma. Eres una tía auténtica, todos tus amigos de Canarias y de Sevilla estamos esperándote con los brazos abiertos", le decía Belén a la sevillana cuando aún estaba en Honduras. Ahora que los concursantes van llegando, la de Paracuellos confesaba que la sobrina de Isabel Pantoja estará "frita" por ver a Yulen. Esteban también ha querido dar su opinión sobre el papel que ha tenido Arelys en los platós: "pienso que su hijo es mayorcito y ella no ha estado bien en muchas ocasiones".