¡HOLA! Francisco Rivera planta cara a Isabel Pantoja : "He llorado mucho por culpa de esa señora"

Francisco Rivera planta cara a Isabel Pantoja : "He llorado mucho por culpa de esa señora"

jueves 19 de mayo de 2022

Francisco Rivera vuelve a la prensa rosa por la puerta grande: la portada de la biblia de las revistas del corarzón.



El hermano mayor del clan, que lleva años renegando de la crónica social y mostrando una alergia declarada a los reporteros de la cosa rosa, se ha curado de repente de su dolencia y protagoniza una exclusiva remunerada en la que se despacha a gusto con su hermanastro Kiko y con la madre de éste, Isabel Pantoja. Es la guerra, si tenemos en cuenta que Paquirrín es de mecha corta y seguramente le conteste (de mala manera) en cuestión de minutos.



"Francisco Rivera planta cara a Kiko e Isabel de una vez y para siempre", leemos en el titular, que añade una de las frases más explosivas de la entrevista: "No concibo cómo una madre puede hacer esas cosas a un hijo. Me da pena y lo siento por Kiko".



Luego, en páginas interiores, dice Hola que "a sus 48 años y tras treinta y siete sangrando, ha llegado la hora de dejar a un lado las poses y olvidar el qué dirán". Fran necesita "gritar su dolor a los cuatro vientos antes de cerrar el capítulo más oscuro de su existencia", el que le une con Isabel Pantoja.



Reconoce Fran que tiene mucha pena y rencor, que Isabel nunca ha tenido "un atisbo de bondad" e insiste con los objetos que pertenecieron a su padre y jamás ha logrado recuperar. A este respecto, intenta (sin éxito) no hacer demasiada sangre con su hermano Paquirrín: "Me consta que ha hablado alguna vez con su madre para que nos dé nuestras cosas, pero también te digo que si las cosas hubieran sido al revés hubiera cogido los objetos y se los hubiera dado a mi hermano". Con su madre en la cárcel hablaron de cogerlos: "¿Pero qué queréis, que cuando salga me mate?", fue la respuesta de Paquirrín.



Fran está harto, dice que "todos tenemos un límite de perdones y oportunidades" y el suyo ya ha llegado, y se pregunta si de verdad Kiko va a señalar a su madre", una persona que "tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad".