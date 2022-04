DIEZ MINUTOS Así es Ainhoa Cantalapiedra, una ganadora de 'Operación Triunfo' en 'Supervivientes'

jueves 14 de abril de 2022

Así es Ainhoa Cantalapiedra, una ganadora de 'Operación Triunfo' en 'Supervivientes'.-



Ainhoa Cantalapiedra promete dar mucho juego en 'Supervivientes 2022'. La cantante, conocida por ganar la segunda edición de 'Operación Triunfo', tiene experiencia en este tipo de concursos y, tras ser confirmada como concursante, noticia que le pilló en México, volvió a España para realizarse las pruebas médicas. "Ahora o nunca, voy sin miedo" aseguró a 'Periodista Digital' antes de su partida a Honduras y reveló qué es lo más iba a echar de menos durante su permanencia en el concurso.



"Sin duda lo que más echaré en falta son mis animales, se que parece que sea un poco fría diciendo esto, pero es que vivo sola desde los 22 años" y añadió que no temía a sus compañeros de reality como Kiko Matamoros o Anabel Pantoja. "No les tengo miedo, les tengo respeto ya que se dedican a la televisión y muchos de ellos a la prensa rosa, cosa de la

que yo no tengo ni idea", aseguró a este portal.



Fue la ganadora de 'Operación Triunfo 2'



Conocimos a Ainhoa Cantalapiedra, nacida en Galdácano, Vizcaya, el 25 de septiembre de 1980, durante su participación en la segunda edición de 'Operación Triunfo'. Fue la ganadora de su edición que transcurrió entre 2002 y 2003 y allí coincidió con Manuel Carrasco o Beth pero fue la catalana la que representó a España en el festival de Eurovisión. Salió de la academia con un contrato discográfico y reconoce que, entonces, las cosas no se hicieron bien pero ha sabido reinventarse. Desde entonces, hace ya 20 años, la joven se dedica a la música. Ha publicado cuatro discos y ha prestado su voz a varias telenovelas y programas de televisión, entre ellos 'Sobreviviré after show' que presentó Nagore Robles. Los dramas de los concursantes de 'Operación Triunfo 1'.



Ainhoa vive a caballo entre España y México y se encontraba en el país azteca cuando le confirmaron que sería concursante de 'Supervivientes 2022'. Muy activa en redes sociales, en Instagram ya tiene más de 13.000 seguidores, se define como amante de la naturaleza y los animales . También le gusta la moda y los viajes y su intención es permanecer en el reality el mayor tiempo posible porque promete darlo todo en Honduras. A continuación, repasamos la biografía de Ainhoa Cantalapiedra. Repasamos las pérdidas de peso más llamativas de 'Supervivientes'.