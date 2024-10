Un exsocio de Aldama ratifica ante notario que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE

El testigo ha reafirmado con una declaración jurada los hechos desvelados por THE OBJECTIVE el 10 de octubre

viernes 25 de octubre de 2024

La persona que confesó ante las cámaras de THE OBJECTIVE haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE a cambio de una licencia de hidrocarburos ha ratificado su testimonio este miércoles ante un notario de Madrid. El exsocio de Víctor de Aldama, que denunció los hechos en este periódico el pasado 10 de octubre, ha firmado una declaración jurada dando fe de la veracidad de las informaciones publicadas.



THE OBJECTIVE habló en exclusiva con dos exsocios del cabecilla de la trama Koldo tras su detención en el marco de una operación contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos. Uno de ellos incluso accedió a narrar su experiencia delante de las cámaras, si bien manteniendo el anonimato para evitar posibles represalias. Ambos coincidieron en su relato: el empresario Claudio Rivas habría usado a Víctor de Aldama para conseguir del Gobierno una licencia como operadora de hidrocarburos para la compañía Villafuel. Y este le habría pedido a cambio 600.000 euros.



Uno de los empresarios entrevistados afirmó: «Esos 600.000 euros se le pagaron a Aldama mediante transferencias y entregas de dinero en efectivo». Y a continuación narró cómo llevaron 90.000 euros a Ferraz porque Aldama no podía hacerlo. Se realizaron dos pagos en efectivo en octubre de 2020, y el dinero fue transportado en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón, con 45.000 euros en cada entrega. Este relato se expuso en un vídeo exclusivo publicado por THE OBJECTIVE el pasado 10 de octubre y provocó la presentación por parte del Partido Popular de una querella contra el PSOE por un delito de financiación ilegal, iniciativa que fue tumbada por el juez el pasado lunes.



Las dos entregas de dinero mencionadas fueron supuestamente el primer pago que la trama de hidrocarburos habría realizado a los colaboradores directos del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por la concesión de una licencia que permitiría a la trama vender combustible en España. La red ha sido desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, involucrando a 14 personas, entre las que se encuentran Víctor de Aldama, el cabecilla, y su socio Claudio Rivas.



Bolsas de dinero en Ferraz

El pago que se efectuó directamente en la sede del PSOE tuvo lugar en octubre de 2020, en un contexto marcado por la pandemia de la covid-19. Dos empresarios se dirigieron en automóvil hacia la sede del Partido Socialista, situada en la calle Ferraz número 70 de Madrid. Uno de ellos permaneció en el vehículo, mientras que el otro cruzó la calle hacia la entrada principal del edificio. Al identificarse, la persona que lo recibió le indicó que lo estaban esperando en la segunda planta. Con una bolsa en la mano, el empresario se dirigió al ascensor y presionó el botón correspondiente al segundo piso.



Al llegar a la segunda planta, un área con poco tránsito en la sede socialista, fue recibido por un hombre de aproximadamente 45 años. Este hombre le preguntó: «¿Viene de parte de Víctor de Aldama?». El empresario asintió y respondió: «Sí, vengo de parte de Víctor de Aldama». Sin intercambiar más palabras, el empresario le entregó una bolsa de Zara.



Esta entrega se enmarca dentro de los 600.000 euros que la trama habría pagado, junto al chalé de Cádiz regalado al exministro José Luis Ábalos, a cambio de la licencia para la venta de combustible a la operadora Villafuel. A través de esta operación, la trama presuntamente defraudó 182 millones de euros al fisco.



Declaración jurada



El testigo protegido compartió su experiencia ante las cámaras de THE OBJECTIVE, aunque decidió mantener su anonimato por temor a represalias por parte de la «organización criminal» que describen los investigadores de la UCO. Es importante señalar que, días antes de su detención, uno de los coches de Víctor de Aldama apareció con tres impactos de bala en la ventanilla del conductor. En el momento del ataque, el vehículo estaba vacío, lo que evitó que se produjeran víctimas.



A pesar del riesgo, el testigo ha decidido ir un paso más allá en sus denuncias y ha accedido a proporcionar su identidad a un notario de Madrid. En el acta de manifestaciones se detalla que «confirma ser el testigo protegido entrevistado por THE OBJECTIVE y suscribe todos los hechos narrados por las periodistas Teresa Gómez y Ketty Garat en sus artículos de los días 10, 11 y 12 de octubre», según recoge el acta de manifestaciones en la que se incluyen las tres entregas de la entrevista.