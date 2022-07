LECTURAS Olga Moreno confirma que NO estará en la final de 'Supervivientes 2022' y evita el cara a cara con Jorge Javier Vázquez

miércoles 27 de julio de 2022 , 17:10h

La revista trae en portada un tema candente: la gran bronca de Ana María Aldón con Gloria Camila y José Ortega Cano. Además, confirman que el matrimonio ya vive separado. Por otro lado, Jorge Javier Vázquez echa leña al fuego y estalla contra la familia de los Mohedano.



Asegura LECTURAS en portada que posee imágenes exclusivas de "la gran bronca" que protagonizaron el pasado domingo Ana María Aldón y Gloria Camila en la casa del torero.



Es una conclusión a la que llega la publicación tras fotografiar un trasiego de vehículos que entran y salen de la residencia con sus protagonistas agazapados dentro.



Según LECTURAS, todo ocurrió cuando Ana María regresó del plató de Viva la vida, programa en el que ha colaborado hasta que ha sido eliminado de parrilla. Acababa de acusar a su marido en directo de no defenderla de los ataques familiares y había dejado en el aire la posibilidad de que se divorcien.



Allí la esperaban, para su sorpresa, Ortega Cano y Gloria Camila, con la que "pronto se enzarzaría en una agria discusión". Ana María cogió su coche y se marchó a la compra: "Su rostro en la cola de la caja era un poema", cuenta LECTURAS.



Olga Moreno ha tomado una decisión y parece que no hay marcha atrás: No estará en la final de 'Supervivientes 2022' y, por primera vez en la historia del reality, no será el ganador de la anterior edición quien entregue el cheque a su sucesor. Este domingo, la andaluza dejaba en el aire su asistencia alegando que "hay cosas que son complicadas (...) por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen" y a solo 24 horas del gran día ha confirmado su ausencia para así evitar el cara a cara con Jorge Javier Vázquez en directo.



"Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona. Pero bueno no pasa nada", ha confesado a Europa Press sin dar más explicaciones al respecto. Aunque en ningún momento ha hecho mención alguna al presentador, no es ningún secreto que a lo largo de toda la edición Olga Moreno se ha cuidado mucho de compartir plató con Jorge Javier.



A lo largo de los tres meses de concurso, el presentador ha hablado abiertamente del veto al que se ha visto sometido por parte de la exmujer de Antonio David Flores: "A ver cómo lo hace cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo", manifestaba Vázquez hace algunas semanas. Con las cartas sobre la mesa y la confirmación oficial por parte de Olga Moreno, surge la duda de quién será la persona encargada de entregar el premio al nuevo ganador de 'Supervivientes' entre los que se encuentran Alejandro Nieto, Marta Peñate, Nacho Palau o Ignacio de Borbón.



Aunque existe la posibilidad de que lo haga uno de los ganadores de ediciones anteriores, lo más probable es que sea el propio Jorge Javier quien protagonice este momento tan significativo. De hecho, él mismo se ofreció hace unas semanas durante su baja médica: "He pensado que si no me he recuperado para la final, al menos que me dejen de manera excepcional entregar el cheque al ganador". Afortunadamente, se encuentra perfectamente y será él quien se ponga al frente de la gala con total normalidad además de entregar el cheque con los 200.000 euros de premio.