La Asociación de Amigos del Brianda de Mendoza convoca el VII Concurso de Poesía Joven “Fernando Borlán”

jueves 24 de octubre de 2024 , 19:10h

La Asociación de Amigos del Instituto “Brianda de Mendoza” (AIBM) convoca, por séptimo año consecutivo, el Concurso de Poesía Joven “Fernando Borlán” con el fin de recordar la figura de este poeta y antiguo profesor del IES “Brianda de Mendoza”, impulsor de RADIO ARREBATO –principal actividad de la AIBM- y del Tenorio Mendocino, entre otros eventos culturales de la ciudad de Guadalajara.Podrán participar en el Concurso alumnas y alumnos que cursen Enseñanza Secundaria, Bachillerato o Ciclos Formativos en cualquier centro educativo de la provincia de Guadalajara en el presente curso 2024/2025, presentando un poema original, de tema y forma libres, escrito en castellano y no premiado en otros concursos. La extensión de los trabajos no será menor de catorce versos ni podrá exceder de cien. El poema deberá estar escrito a doble espacio con letra Arial 12, sin firmar, bajo lema o título.Los trabajos podrán presentarse físicamente, por correo postal o por correo electrónico. En el primer caso deberán hacerlo en un sobre con el poema escrito a una sola cara en folio blanco DIN A4, acompañado de un sobre cerrado que contendrá en su interior los datos del autor. En el exterior se escribirá únicamente el lema o título del poema. Los trabajos se pueden entregar en mano o por correo postal en el IES “Brianda de Mendoza” (C./ Hermanos Fernández Galiano, 6. 19004-Guadalajara). En el sobre exterior figurará “VII Concurso de Poesía Joven Fernando Borlán” y la categoría a la que se presenta: ESO,Si se hace por correo electrónico, deberá mandarse a la dirección [email protected] manteniendo en el título del correo VII Concurso de Poesía Joven “Fernando Borlán”, el poema en un archivo adjunto en formato pdf, y los datos del autor (nombre y apellidos, título del poema, centro al que pertenece, dirección particular, correo electrónico teléfono), el título del poema así como la categoría a la que pertenece en el cuerpo del correo electrónico.Los dos premios para los ganadores de cada categoría -uno para alumnado de la ESO y otra para Bachillerato y Ciclos Formativos- será de 250 euros en metálico por categoría, lo que supone un aumento de 50 euros más que en ediciones anteriores.El plazo de presentación finalizará el 18 de noviembre de 2024.El jurado estará compuesto por profesionales de los ámbitos literario, educativo, y de igualdad, y, como en las pasadas ediciones, presidido por el escritor Benjamín Prado, antiguo alumno de Fernando Borlán. Su fallo será comunicado a los premiados por teléfono o correo electrónico, así como en la página web de RADIO ARREBATO –www.radioarrebato.net- y del Instituto –www.briandademendoza.es-, donde también se pueden consultar las bases completas.En la sexta edición de este concurso se presentaron un total de 12 obras procedentes de tres centros de enseñanza de la provincia: el Colegio Maristas de Guadalajara, el IES “Antonio Buero Vallejo” y el “Brianda de Mendoza”, de donde fueron los ganadores en ambas categorías.La Asociación de Amigos del Instituto de Bachillerato Brianda de Mendoza (AIBM), cuenta con la colaboración del IES “Brianda de Mendoza” y del Ayuntamiento de Guadalajara.