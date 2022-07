El PP denuncia que tanto Sánchez como Page estén "desperdiciando" los fondos europeos: “El dinero no está llegando a la economía real de las familias y las empresas”

viernes 22 de julio de 2022

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha denunciado hoy que tanto Sánchez como Page estén “desperdiciando” la llegada de los fondos europeos Next Generation, ya que “ese dinero no está repercutiendo en la economía real de las familias y las empresas”.



Así se ha pronunciado Guerrero, en rueda de prensa, donde ha recordado que los Gobiernos socialistas están teniendo una oportunidad que “no han tenido otros gobiernos anteriores”, como son los fondos europeos y todo el dinero que están recaudando en impuestos con la subida de los precios.



En este sentido, ha lamentado que la economía de las familias está “ahogada”, ya que, el recibo de la luz es el más caro de toda la “historia”, llenar el depósito de gasolina para ir a trabajar es “imposible” y la cesta de la compra se ha convertido en algo “inasumible”.



Por eso, ha advertido que los Gobierno socialistas están adoptando medidas que miran más a las próximas citas electorales, y que, por tanto, “no sirven para frenar la inflación que está desbocada”.



De esta manera, ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera región donde más impuestos se pagan y la más “inflacionista” de todo el país, y, frente a ello, el PP no se va a cansar en solicitar medidas “reales y eficaces” para revertir la situación economía de España y de la región.



Sin embargo, ha denunciado que Page se niegue a aceptar las propuestas del presidente Paco Núñez para bajar los impuestos de manera urgente y para suprimir temporalmente el impuesto de hidrocarburos.



Unas medidas económicas que se han demostrado que se “pueden hacer” sin que se produzca un deterioro en la prestación de servicios públicos, tal y como han demostrado los Gobiernos del PP en Andalucía o Madrid.



As mismo, ha señalado que una bajada generalizada de impuestos supondría un “alivio” para las familias, las empresas y las pymes y permitiría que el dinero estuviera en el bolsillo de los ciudadanos, que es “donde debe estar” y se fomentara así el consumo.