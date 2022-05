Núñez: “Frente al modelo socialista, obligado a devolver fondos destinados a autónomos y pymes, el modelo del PP-CLM, el de bajos impuestos y su participación en Planes de Empleo”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 06 de mayo de 2022 , 14:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado hoy que “frente al modelo socialista, obligado a devolver los fondos destinados a autónomos y pymes, porque el Gobierno de Page no los sabe gestionar, y, frente al modelo socialista de más impuestos y menos gestión, el modelo del PP-CLM, el que funciona en Andalucía y Madrid, que es el modelo de bajos impuestos y el de que participen en los Planes de Empleo”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Almansa (Albacete), tras asistir a la solemne función religiosa con motivo de las Fiestas Mayores de la localidad, donde ha calificado como “jarro de agua fría” la noticia que hoy hemos conocido que afirma que el Gobierno socialista está devolviendo los fondos para autónomos y pymes de la región.



En este sentido, ha advertido que “hay claras diferencias” entre un Gobierno del PSOE y uno del PP, y ejemplo de ello es que Page devuelve los fondos europeos que nos ha dado Europa para autónomos y pymes y que necesitan más que nunca para crear empleo, invertir y fomentar el consumo, y que han visto como esos fondos que tenían que ser para ellos se han devuelto porque las condiciones “leoninas” les impide acceder a esos fondos.



“Lejos de renunciar al modelo de Europa, lo que yo quiero es sumar dinero para ellos, y es muy triste saber que estamos devolviendo dinero que nos está dando la Unión Europea porque el Gobierno socialista no ha sabido gestionarlo”.



Así mismo, Núñez ha recordado que, el tejido productivo de esta región sabe que con un Gobierno del PP tendrán todo el apoyo y menos impuestos, así como más ayudas europeas y la participación en los Planes de Empleo”.



“Frente al modelo de Page, que es el de no invertir el dinero que le llega de Europa en autónomos y pymes, el modelo del PP-CLM, que este sector económico sea participe de los planes de Empleo”.



Por último, ha insistido en que hay dos grandes modelos en esta tierra, el del socialismo de Page, y el del PP-CLM, liderado por Paco Núñez, que es la alternativa para Castilla-La Mancha.