Pitu y Ana llegan al Chiloeches

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 22 de julio de 2022 , 18:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El C.D.Chiloeches continúa reforzándose, y tras los fichajes de Desi y Lucía Navarro, el club tuecho ha anunciado la llegada de dos nuevas incorporaciones: Patricia González "Pitu" y la portera Ana Jiménez.



Pitu llega a Chiloeches para ser una de las piezas importantes del conjunto de Ángel Orejón. La madrileña cuenta con un amplio bagaje en primera división, en equipos como Soto del Real, Móstoles, Alcorcón o Majadahonda, club desde el cual llega a tierras alcarreñas. Jugadora muy versátil, que normalmente juega de cierre, pero puede adaptarse muy bien a otras posiciones, debido a su velocidad y potente disparo, sus principales cualidades.



No podía faltar un refuerzo para la portería tuecha. Ana Jiménez. Procedente del Rivas Futsal de segunda división, Ana también cuenta con experiencia en primera en equipos como Soto del Real, Móstoles o Futsi Navalcarnero. Portera de reflejos, buen posicionamiento y que transmite mucha seguridad y liderazgo a sus compañeras. "Vengo a Chiloeches porque me gusta mucho la forma de trabajar de Ángel y el proyecto y la ambición que me ha transmitido el club".



Así el C.D.Chiloeches deja prácticamente cerrada la plantilla, tras varias semanas de mucho trabajo de su cuerpo técnico y directiva en busca de confeccionar un equipo aún más competitivo que la temporada pasada y que permita competir por todo. El técnico Ángel Orejón cuenta con las siguientes jugadoras: Sandra Abadía y la recién incorporada Ana Jiménez en portería, Noelia de las Heras, Virginia Ballesteros, Jéssica Sigüenza, Andrea Villanueva, Elisa Elvira, Rocío López, Blanca Gómez y los fichajes de Desi, Lucía Navarro y Pitu..