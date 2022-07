Patricio: “Castilla-La Mancha tiene las peores listas de espera de todo el país, la Atención Primaria colapsada y los profesionales sanitarios saturados”

viernes 08 de julio de 2022 , 12:11h

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que Castilla-La Mancha “tiene las peores listas de espera de todo el país, la Atención Primaria colapsada, no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria y el gobierno socialista se niega a auditar la gestión sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma”.



Con este escenario sobre la mesa Patricio se ha planteado dos cuestiones; ¿Por qué Emiliano García Page se niega a realizar esa auditoría? ¿Qué tienen que esconder Page y el socialismo? A juicio de la portavoz provincial la única respuesta posible a estas cuestiones es que “están avergonzados por su gestión durante la pandemia, pero no deben olvidar que los castellano manchegos tienen derecho a conocer este proceso”.



Y es que las cifras ponen de manifiesto que Castilla-La Mancha es la comunidad con la peor tasa de mortalidad y letalidad de todo el país y la que menos pruebas diagnósticas hace por cada 100.000 habitantes. Hace un año, ha recordado, nuestra región contaba con 70 personas ingresadas por covid, y este año en el mismo periodo son más de 500. Además, son más de 4.600 los positivos en personas mayores de 60 años, y 46 fallecidos en esta franja de edad, que es de la única que se dan datos en la actualidad. Y con esta situación, ha reprochado, “Page ha decidido cerrar 200 camas más en los hospitales de Castilla-La Mancha, en un momento en el que el virus está repuntando”.



Esta medida demuestra “la falta de previsión de la Consejería y la deficiente gestión en materia sanitaria. Y es evidente que algo tienen que esconder, y buscan tapar la peor gestión de toda España”.



Patricio también ha reclamado al Gobierno socialista saber qué ha ocurrido en las residencias de Castilla-La Mancha, “ya que la morbimortalidad por el coronavirus en las residencias de mayores de nuestra región ha sido la más alta de España y Page no se ha dignado a dar explicaciones por estos datos”.



Desde el 14 de octubre de 2020, cuando se acordaron 74 comparecencias en la Comisión No Permanente de Estudio sobre la Gestión y los Efectos del COVID19, nada se sabe. Por esta razón, la portavoz provincial ha recriminado a Page, a Bellido y al PSOE “que se saltan los acuerdos del pleno con total impunidad, incumpliendo con el reglamento”.



Pese a estos desprecios, desde el PP-CLM “no dejaremos de insistir en la necesidad de analizar cómo han actuado para esclarecer lo ocurrido, por respeto a los fallecidos y para ver las debilidades del sistema”. Patricio ha reprochado a Page por no estar la altura de su cargo, “no es el presidente que los castellano manchegos necesitan y merecen. Castilla-La Mancha necesita un presidente cercano, con más empatía y responsabilidad, nuestra región necesita más gestión y rigor, adjetivos que cumple Paco Núñez, ha aseverado.



Patricio ha revelado que Castilla-La Mancha cuenta con 32.245 personas más en las listas de espera sanitarias que en mayo de 2015, cuando Page accedió al Gobierno regional. Además, la lista de espera total ha aumentado en más de 6.000 pacientes en el último año, pasando de 73.719 a 79.816 y, todo ello, “con unas listas manipuladas”. En nuestra provincia, las listas de espera han aumentado un 44%. Estas cifras demuestran “que el PSOE está haciendo daño al Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, está haciendo mucho daño a los profesionales y a los pacientes de la región”.



En la Atención Primaria, según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Page ha bajado la inversión de 256 euros a 204 euros por habitante, reduciendo el porcentaje de inversión de un 16 a un 13%, “ostentando el dudoso honor” de ser la única región que redujo el porcentaje de gasto sanitario público dedicado al primer nivel asistencial. Patricio ha recriminado a los socialistas la reducción en 60 millones de euros la inversión en Sanidad en 2022 y el aumento en un 9% el presupuesto para su área de Presidencia”.



Patricio ha denunciado la falta de personal, principalmente de medicina y enfermería y la escasez crónica de medios materiales, “provocando el colapso de la misma con unos profesionales agotados, con agendas que pasan de 35 o 40 pacientes a 75 u 80 pacientes, sin cubrir las bajas ni los permisos”.



Igualmente, ha lamentado que no exista un proyecto para modernizar y mejorar la sanidad de los pueblos, para corregir la falta de personal o para aumentar la inversión en los consultorios y en los centros de salud.



El PP-CLM apuesta por la adhesión de Castilla-La Mancha al manifiesto de las comunidades autónomas para la Atención Primaria; la adopción de medidas sobre la Atención Primaria; la adopción de medidas de Salud Pública ante el nuevo escenario pandémico; la adopción de medidas en relación con las listas de espera y la convocatoria inmediata de la Comisión COVID en las Cortes regionales.



Iniciativas que ayer se llevaron al Pleno de las Cortes Regionales y que Page y su Gobierno Socialista rechazaron. “Una vez más, cuando el PSOE tenía que votar por la salud de los castellano manchegos votó en contra”.



Finalmente, María Patricio ha apuntado que Castilla-La Mancha necesita nuevos modelos de gestión sanitaria que vengan a solucionar los graves problemas existentes “ante la incapacidad de Page”. Estos nuevos modelos de gestión, ha asegurado, “llegarán a Castilla-La Mancha en menos de un año de la mano de Paco Núñez y el PP”.