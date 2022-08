EL CAOS DE LA SANIDAD DE PAGE EN CLM : CCOO Sanidad alerta de la “crítica” situación del Hospital de Villarrobledo ante la falta de facultativos

jueves 04 de agosto de 2022 , 12:03h

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Albacete quiere sentar al SESCAM para negociar la consolidación de las plantillas en aquellos hospitales como el de Villarrobledo, que dadas sus dimensiones, tienen numerosos problemas para disponer de personal facultativo que preste la atención sanitaria merecida por la ciudadanía, además del respeto a los derechos laborales que con el déficit de personal pueden verse minorados con el consiguiente problema para la salud de las compañeras y compañeros.



La Responsable provincial de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Albacete, Lucia García Soria, ha alertado de la crítica situación que desde hace meses está sufriendo el Hospital de Villarrobledo por la falta de facultativos de diferentes especialidades, agravado todo ello por las más que merecidas vacaciones de todo el personal, provocando una saturación en el poco personal que está al frente que está llegando a ser inasumible para poder prestar la mejor atención sanitaria.



“Los hospitales como el de Villarrobledo son imprescindibles y así lo han demostrado en sus más de 15 años de vida. Por ello, las medidas para evitar esta fuga de profesionales no deben mirar solo a la dirección de las grandes infraestructuras”.



En este sentido, García ha advertido de la necesidad urgente de negociar un plan de recursos humanos que haga de estos hospitales comarcales un lugar que no sea de paso, si no que se conviertan en centros hospitalarios en los que los facultativos y todo el personal que allí trabaja, puedan estabilizar su vida profesional porque su desarrollo no se vea mermado. “El trabajo en los hospitales más pequeños debe ser una oportunidad, con unos méritos que puedan ser reconocidos de forma extraordinaria, para de esta forma conseguir una plantilla estable en el tiempo”.



“Fue esta la idea puesta encima de la mesa del SESCAM por parte de las diferentes jefaturas asistenciales del hospital tanto de medicina como de enfermería, con un documento que enviaron el pasado 30 de junio, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos, sin recibir noticia tal y como nos han trasladado los profesionales”, ha destacado Lucia García.



“CCOO se une a esta solicitud que realizan nuestras Compañeras y Compañeros e insta al SESCAM y al Consejero de Sanidad, a tomar decisiones urgentes que solucionen el problema más inmediato de la necesidad de facultativos de Medicina Interna y ponga fecha a la reunión para negociar un verdadero plan de retención del talento para todos los hospitales sin excepción”.



“Estuvimos defendiendo este hospital en los momentos más difíciles por los recortes y la privatización, ahora el planteamiento es totalmente diferente, porque la situación es provocada por el déficit de facultativos generalizado en el país, pero no por ello CCOO se va a cruzar de brazos”, ha concluido García Soria.