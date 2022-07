La temperatura mínima en Sigüenza este viernes será de 13°C y la máxima podría alcanzar los 29°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Sol y más calor este viernes de julio en Guadalajara con 16ºC de mínima y 35ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 16ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 3% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 19 km/h y de dirección nordeste

viernes 08 de julio de 2022 , 07:44h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielos despejados salvo alguna nubosidad de evolución dispersa en zonas de montaña del este de la Comunidad.



Las temperaturas irán en ligero descenso en el este, sin cambios en el resto; y máximas en aumento, más acusado en el nordeste. Los vientos serán flojos variables, predominando en el nordeste por la mañana.



Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33ºCen Albacete, 19 y 36ºC en Ciudad Real, 12 y 34ºC en Cuenca, 16 y 35ºC en Guadalajara y entre 17 y 36ºC en Toledo.



Llega a España la segunda ola de calor del verano: un episodio de temperaturas extremas que se extenderá durante una semana.-



El episodio de calor extremo vivido a mediados de junio inauguró un verano que se espera más caliente de lo habitual, y la meteorología no ha tardado en corroborarlo con las predicciones que indican la llegada de una segunda ola de calor apenas un mes después de la última. A partir de este viernes, y hasta mediados de la semana que viene, los termómetros superarán los 40º grados y no bajarán de los 25º en gran parte de España.



Tras las temperaturas suaves y relativamente estables que han imperado en estas últimas tres semanas, incluidos algunos episodios tormentosos breves provocados por una DANA, una dorsal de altas presiones asociada a un aire cálido volverá a poner al rojo vivo a la mayoría del territorio peninsular tal y como indican fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Pero... ¿Cuál es el motivo en esta ocasión? Según analiza el portavoz de Agencia, Rubén del Campo, en verano la atmósfera estable favorece el fuerte calentamiento del terreno por el sol y el calor que se transmite al aire inmediatamente superior y que provoca una subida de las temperaturas. De esta forma, este episodio extremo entra dentro de lo 'normal' en estos meses, a diferencia del extraordinario episodio de junio.



El cambio comenzará progresivamente desde este jueves, con el aumento del calor en el oeste de la Península donde el viernes superarán los 35ºC en el sur de Galicia, extremo oeste de Castilla y León y amplias zonas de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Así, llegarán a 38 o 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, tal y como informó este jueves del Campo.



El fin de semana será especialmente duro



La verdadera evolución del calor se percibirá ya entrado el fin de semana, cuando se superarán los 35ºC en buena parte del interior peninsular y en Baleares y los 38ºC en el sur de Galicia, la meseta Norte, la zona centro y en el resto de la mitad sur peninsular. Más aún, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde los termómetros marcarán y superarán los 40 °C .



Durante estos días, y como en la anterior ola de calor, las noches no darán tregua. La previsión de la AEMET habla de "noches tropicales" (con mínimas de 20 °C) especialmente marcadas en el área Mediterránea, aunque también en la zona centro y en la mitad sur y también en algunos puntos de Galicia.



Por otra parte, si en la ola de calor de junio el archipiélago canario no fue 'víctima' del manto de altas temperaturas que cubrió al resto del territorio, en esta ocasión no escaparán de su primera ola de calor de 2022 con máximas elevadas en medianías y las cumbres.



Allí, se comenzará a notar este viernes, cuando tendrán más de 32ºC en Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. En el sur de Gran Canaria, especialmente en las medianías, se superarán los 35ºC este viernes. Pero las temperaturas seguirán subiendo en el archipiélago el sábado y el domingo y el lunes descenderán para luego volver a subir el resto de la semana.



¿Hasta cuando durará?



Lo cierto es, que aunque el mayor contraste se vivirá durante el sábado y especialmente el domingo, todo apunta a que durante el lunes y el martes el ambiente seguirá siendo muy caluroso en la mitad sur de la Península, donde no tendrán grandes cambios o, incluso subirán aún más los termómetros. Además, el portavoz no descarta que las temperaturas también suban más durante esos dos días a consecuencia de la llegada de una masa de aire de origen africano impulsada a la Península por un área de bajas presiones situada en el Atlántico, al oeste.



De cumplirse esa teoría, las temperaturas alcanzarán con facilidad los 38Cº e incluso se mantendrán por encima de los 40Cº. También se podría empezar a hablar de la categoría "noches tórridas" (con mínimas de 25Cº) en puntos de Andalucía central, Extremadura y zona centro, sobre todo en los entornos de las grandes ciudades.



Durante los siguientes días se mantendrá probablemente la ola de calor y no se producirán variaciones significativas hasta "al menos" el próximo viernes. El sureste peninsular y Baleares serán las zonas menos afectadas por este episodio, aunque también tendrán temperaturas altas y sensación de bochorno en la costa Mediterránea.



Las regiones en alerta por altas temperaturas



Dadas las previsiones lanzadas por la AEMET, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha activado desde este jueves los sistemas de alerta amarillo y naranja ante las altas temperaturas en un total de trece provincias.



En concreto, el aviso por altas temperaturas se ha activado con nivel naranja (riesgo importante) en Badajoz, Sevilla y Huelva donde podrán alcanzar o superar los 40 grados centígrados (ºC) y con aviso amarillo (riesgo) en Córdoba, Jaén, Cáceres, Salamanca, Ávila, Orense y Pontevedra.