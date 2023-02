Page tira de maquillaje estadístico para aparecer mejor en las comparativas de listas de espera sanitarias : La sanidad de CLM cita hasta...¡noviembre de 2024!

sábado 25 de febrero de 2023

Lo publica este viernes el Director adjunto del Grupo Libertad Digital, Carlos Cuesta : la Sanidad de García-Page cita hasta noviembre de 2024.



Las citas sanitarias a las que ha tenido acceso Libertad Digital dibujan un panorama de demoras totalmente desproporcionadas en el territorio del socialista García-Page. Una de las plazas estrella del PSOE.



Citas de psicología para el 18 de marzo de 2024; de otorrinolaringología para el 9 de abril de 2024; de oftalmología para el 25 de noviembre de 2024: o de radiología para el 9 de abril de 2024. Se trata sin más de algunos de los ejemplos a los que ha tenido acceso este diario y que prueban que el año 2023 se ha convertido en todo un escenario más que dudoso para muchos de los pacientes de esta comunidad.



Y de esta comunidad, de Castilla La Mancha, partieron sin embargo, parte de los autobuses con militantes y simpatizantes socialistas que se echaron a las calles de Madrid para manifestarse junto con Podemos por lo que decían que eran unas demoras inadmisibles en la sanidad de Madrid. Lo más llamativo es que en las listas de espera en las que Madrid suele figurar entre las dos o tres mejores posiciones del ranking –con las demoras más bajas–, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias o Extremadura, gobernadas por el PSOE, suelen ocupar de forma más que habitual algunos de los peores lugares de la clasificación –con las esperas más prolongadas de los pacientes–.



Aumento de las listas de espera en C-LM



Castilla-La Mancha, por ejemplo, tiene una lista de espera total de 87.357 pacientes. La lista de espera quirúrgica llega a los 33.458 pacientes, la de consultas externas, a los 47.306 y la de pruebas diagnósticas, a 6.593. Lo más destacable es el aumento de la lista de espera quirúrgica desde que Emiliano García-Page es presidente regional. En junio de 2015 había un total de 32.906 pacientes y ahora, lejos de haber bajado, ha subido hasta 33.458.



El medio especializado en sanidad PlantaDoce, por su parte, ha publicado su tercer informe del "Monitor del Sistema Hospitalario de la Comunidad de Madrid", dedicado en esta ocasión a analizar las listas de espera de los hospitales, con especial foco en los centros madrileños. Entre las principales conclusiones destaca el posicionamiento de la Comunidad de Madrid como la segunda con menor tiempo de espera en operaciones quirúrgicas (65 días de media), sólo superada por País Vasco; y la tercera en consultas a especialistas (51 días). Las comunidades que cosechan peores cifras son Aragón y Cataluña, con 151 días de espera para intervenciones, seguidas de Canarias, con 144 días. Estas tres regiones, junto con Castilla-La Mancha, son las cuatro comunidades en las que más población aguarda más de seis meses en lista de espera.



Para colmo, Libertad Digital ha publicado ya un mail de los equipos sanitarios del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha dejado al descubierto una práctica difícilmente justificable y perfectamente calificable de manipulación estadística. Se trata de un mensaje en el que se comunica que los datos de pacientes con una "demora superior a los 90 días" en las "primeras consultas" serán trasladados al sistema de recuento de listas de espera de una forma diferente a la utilizada hasta el momento. Y el cambio consiste, precisamente, en que el sistema de recuento informático –denominado Mambrino– ya no "ofertará un cita para entregar al paciente" con esa demora. El sistema lo que hará será abrir "automáticamente una opción de registro en una lista de espera de consultas externas", un indicador sobre el que la atención política es claramente inferior y que no refleja ya esa demora de más de 90 días.



Es decir, que se llevan los pacientes con mayor demora a un segundo apartado, con lo que los datos recabados por el sistema nacional ya no los recogerán en el análisis más empleado y criticado desde el punto de vista político. Esto se puede traducir en que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha acaba de instaurar un mecanismo de maquillaje para conseguir aparecer mejor en las comparativas de listas de espera sanitarias de las comunidades autónomas. Y es que Castilla-La Mancha ha registrado en los últimos años datos muy negativos en asistencia sanitaria.