El PP denuncia “el continuo aumento” de la lista de espera quirúrgica y de consultas externas en el Hospital de Guadalajara y lo achaca “a la nefasta gestión” del Gobierno de Page

El hospital de Guadalajara el segundo centro hospitalario con las listas de espera más altas de Castilla La Mancha

REDACCION

sábado 14 de enero de 2023 , 11:06h

El diputado provincial del Partido Popular, José Manuel Latre, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa que se está produciendo una disminución de especialistas en los centros hospitalarios de la región “que está perjudicando a la atención de los pacientes y al funcionamiento operativo de los servicios, sin que el gobierno de Page tome las medidas oportunas al respecto”.



Latre ha explicado que hay un aumento general de las listas de espera, puesto que, a la ya existente, hay que sumar aquellos pacientes que “no son citados por la existencia de agendas cerradas, pacientes que no computan en ningún sitio”.



En concreto, en Guadalajara se ha producido un incremento de la lista de espera quirúrgica en el último año de un 8%, teniendo actualmente 4.789 pacientes pendientes de una operación, “pero lo que más ha aumentado es la lista de consultas externas, en un 36%, con 7.564 pacientes esperando una consulta”.



El Hospital de Guadalajara continúa siendo el segundo centro hospitalario con las listas de espera más altas de la región “siendo los primeros en lista de espera quirúrgica en los servicios de Traumatología y Urología, ambos con más de 120 días de espera”. Y según el dato del mes noviembre correspondiente a la suma de las listas de espera quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas “es el más alto de la serie desde enero 2015, con 13.724 pacientes”.



Además, somos la Comunidad Autónoma con el mayor porcentaje de pacientes de toda España, “que esperan una operación más de seis meses, con un 28,4%”.



El diputado provincial también ha señalado que los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha son los únicos de toda España que no han recuperado la carrera profesional. Page lo prometió en 2015, lo volvió a prometer en 2019 y también en el último Debate del Estado de la Región “pero en los presupuestos 2023, se prohíbe expresamente el reconocimiento de la carrera para este año, lo que va en detrimento de la retención de profesionales, que en otras regiones sí tienen acceso a estos reconocimientos laborales”.



A su juicio, toda esta situación “provoca un abandono de profesionales y pacientes por parte del gobierno de Page, al que no parece importarle la realidad de la sanidad en la región”.



Ante esta situación, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, “se ha comprometido a realizar una inversión histórica en materia sanitaria, para, desde el ámbito público, responder a todas las demandas asistenciales existentes por parte de los pacientes y recuperar la carrera profesional en el momento que llegue a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.