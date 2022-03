LECTURAS EXCLUSIVA | Makoke causa baja, a última hora, para ‘Supervivientes 2022’

miércoles 16 de marzo de 2022 , 17:10h

Lecturas incluye este miércoles en su portada un pequeño recuadro en el que analiza la situación económica de Antonio David y destaca, como si fuese algo malo, que vive del dinero que sus fans aportan en su canal de YouTube.



Se trata de la modalidad de los "supergracias", que permite a sus seguidores hacerle donativos en tiempo real. Curiosamente uno de ellos ha sido Kiko Rivera, destaca Lecturas, que en uno de los directos de Antonio David le donó 20 euros.



Rocío Flores y su novio siguen con la vida de familia

Lecturas también dedica un reportaje a criticar a Olga Moreno por mostrarse muy cariñosa con el novio de Rocío Flores y porque la joven todavía no ha confirmado ni desmentido si sigue con él. "Juega al despiste", leemos en la revista.



En las fotos vemos a la familia disfrutando de una tarde juntos. Olga abraza a Manuel Bedmar ante la mirada de Rocío Flores. Con ellos, Lola, la pequeña de la familia.



‘Lecturas’ ha podido saber, en exclusiva, los motivos que han llevado a que Makoke haya causada baja, a última hora, en ‘Supervivientes 2022’. El que prometía ser el gran reencuentro de la temporada -su ex, Kiko Matamoros, se encuentra ultimando los detalles para su fichaje, tal y como ha podido conocer esta publicación- no se producirá. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido para que la colaboradora haya tenido que renunciar a una de las experiencias que más deseaba? Te lo contamos.



Makoke y Kiko Matamoros iban a verse las caras en Honduras. A pocas semanas del estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes’, la expareja era uno de los platos fuertes de la temporada. Tras una separación complicada y una serie de desencuentros que han ocupado muchos minutos de televisión, Kiko y Makoke iban a reencontrarse como concursantes del reality de aventura. Un extremo que, ahora, no va a producirse, tal y como ha podido saber ‘Lecturas’ en exclusiva.



Pese a haber estado negociando hasta el último momento, Makoke finalmente no será concursante oficial del programa. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha logrado cerrar el acuerdo y causa baja in extremis.



¿El motivo? Todo apunta a un posible veto de su ex pareja, Kiko Matamoros. La fuerte tensión existente entre ellos, evidenciada en sus desavenencias escenificadas en plató, podrían estar detrás de esta decisión del colaborador de ‘Sálvame’.