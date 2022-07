¡HOLA! ¿Han vuelto Melyssa Pinto y Tom Brusse?

miércoles 06 de julio de 2022 , 19:53h

La biblia de las revistas del corazón repite personaje por segunda semana consecutiva en su portada y hay que alabarle el gusto: Leonor vende. Nuestra heredera es nuestra principal marca y nos gusta verla, y más todavía vestida de gala. Por eso la publicación ha elegido un primer plano de la princesa que crea un efecto de portada antigua. El moño Grace Kelly, es color azul bebé del vestido y el escote Bardot hacen el resto.



HOLA se rinde también al papel ejercido por su madre, la reina Letizia, durante la reciente cumbre de la OTAN en Madrid.



También HOLA publica las imágenes exclusivas de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en la playa de Erretegía, en Bidart, el mismo escenario en el que el exduque y su ya exmujer, la infanta Cristina, disfrutaron del verano en el pasado. Pero lo jugoso de la información es que Hola asegura que Ainhoa e Iñaki acaban de superar una crisis que ha hecho que no les veamos juntos durante los dos últimos meses. Hola destaca de hecho que en su jornada playera el deportista y su novia evitaron los gestos de complicidad y las muestras de cariño.



El motivo de su alejamiento se debe, según Hola, a que "han ido muy rápido y han tenido que recolocar muchas cosas". Y "aunque no han roto, sí habrían estado distanciados en un intento de continuar encajando sus diferentes vidas y circunstancias familiares".



¿Han vuelto Melyssa Pinto y Tom Brusse? .-



Melyssa Pinto y Tom Brusse son los protagonistas de una historia llena de idas y venidas. Después de acabar completamente enemistados tras su paso por La isla de las tentaciones, programa en el que el empresario francés le fue infiel a la influencer con Sandra Pica, la expareja tuvo que volver a verse las caras en la pasada edición de Supervivientes. Aunque la aventura comenzó con tensión entre ellos, las duras condiciones de Los Cayos Cochinos hicieron que las asperezas se limasen y buscaran apoyo en el otro, y, finalmente, entre ellos nació una bonita amistad. Sin embargo, donde hubo fuego siempre quedan cenizas y en los últimos días se les ha podido ver más cercanos de lo habitual. Pero, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación, ha sido la imagen de un apasionado beso entre ambos en un local de ocio nocturno de la Costa Brava en el que Tom hacía las veces de DJ.



Una muestra de amor que ha corrido como la pólvora entre sus seguidores, que, con ansias, ya desean que las dos celebridades retomen de nuevo su noviazgo por la gran complicidad que han demostrado tener en anteriores ocasiones. En cambio, Marta López, que fue su compañera en el reality show de supervivencia, ha desmentido este acercamiento.



"He hablado con Tom y me ha dicho, que no están juntos que ha estado haciendo un bolo en la zona y ha ido a verla a su casa, pero él ha dormido en un hotel, y, de momento, no son pareja, pero lo han dejado en abierto", ha explicado la colaboradora en el espacio televisivo Fresh emitido en el mediodía en Telecinco. De la misma manera, la tertuliana ha dado su punto de vista. "Se siguen teniendo cariño y se gustan", pero ha explicado que, conociendo la forma de ser de Melyssa Pinto, duda mucho de que la joven pudiera tener otra vez una relación sentimental con Tom por su fama de ligón y mujeriego.